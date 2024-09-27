Одеський Привоз 27 вересня: палітра провізії та цін

Не встигли помітити, а вересень вже добігає кінця. Тож – на Привоз! А на тому Привозі, як завжди, – ціла палітра провізії та цін.
Коли Привоз закриється?
Чоловік – жінці:
– Ходимо, ходимо… Скільки вже можна?
– Я помідори шукаю.
– Тобі мало помідорів, чи що?
– Я шукаю такі, які мені потрібні!.. Не заважай.
– Поки ти «свої» помідори знайдеш – Привоз закриється…
***
– А чого це рибу продають поруч з одягом?
– Бо нові контейнери тут поставили. Та це ще, мабуть, до війни було. Тільки побачила?
– Та той одяг же з рибними пахощами, мабуть…
– Ти за одягом чи за рибою сюди приїхала?
– За м’ясом, здається, і за овочами…
***
– А чого тут написано, що м’ясо найкраще?
– Реклама, звісно.
– Погана реклама. Простенька дуже. От написали б, що м’ясо найгірше, то люди б збіглись – аби подивитися, що воно таке…
До речі, а «що воно таке» з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 20-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 25-90 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 20-35 грн;
- огірки – 50-60 грн;
- солодкий перець – 30-60 грн;
- баклажани – 20-30 грн;
- капуста – 40-50 грн;
- часник – 130-140 грн;
- морква – 25-30 грн;
- кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
- зелень у пучках – від 15-20 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 25-40 грн;
- груші – 30-60 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 55-70 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики – 50-90 грн;
- сливи – 20-40 грн;
- абрикоси – 60-80 грн;
- кавуни – 10-14 грн;
- дині – 25-35 грн;
- виноград – 45-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 35-80 грн;
- бринза – 150-240 грн;
- сир – 80-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 220-230 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 150-160 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-100 грн;
- карасі – 50-70 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 120-190 грн;
- короп – 60-120 грн.
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Фото авторки