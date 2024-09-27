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Одеський Привоз 27 вересня: палітра провізії та цін

Одеський Привоз 27 вересня: палітра провізії та цін

Не встигли помітити, а вересень вже добігає кінця. Тож – на Привоз! А на тому Привозі, як завжди, – ціла палітра провізії та цін.

Коли Привоз закриється?

Чоловік – жінці:

– Ходимо, ходимо… Скільки вже можна?

– Я помідори шукаю.

– Тобі мало помідорів, чи що?

– Я шукаю такі, які мені потрібні!.. Не заважай.

– Поки ти «свої» помідори знайдеш – Привоз закриється…

Помидоры на осеннем Привозе

***
– А чого це рибу продають поруч з одягом?

– Бо нові контейнери тут поставили. Та це ще, мабуть, до війни було. Тільки побачила?

– Та той одяг же з рибними пахощами, мабуть…

– Ти за одягом чи за рибою сюди приїхала?

– За м’ясом, здається, і за овочами…

На Привозе: рыба и одежда

***
– А чого тут написано, що м’ясо найкраще?

– Реклама, звісно.

– Погана реклама. Простенька дуже. От написали б, що м’ясо найгірше, то люди б збіглись – аби подивитися, що воно таке…

До речі, а «що воно таке» з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 20-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 25-90 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 20-35 грн;
  • огірки – 50-60 грн;
  • солодкий перець – 30-60 грн;
  • баклажани – 20-30 грн;
  • капуста – 40-50 грн;
  • часник – 130-140 грн;
  • морква – 25-30 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
  • зелень у пучках – від 15-20 грн.
На Привозе в сентябре: овощи
На Привозе в сентябре: осенний натюрморт
Покупательницы выбирает овощи на Привозе
Баклажаны на Привозе
Одесский Привоз: торговцы зеленью

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 25-40 грн;
  • груші – 30-60 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 55-70 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики – 50-90 грн;
  • сливи – 20-40 грн;
  • абрикоси – 60-80 грн;
  • кавуни – 10-14 грн;
  • дині – 25-35 грн;
  • виноград – 45-80 грн.
Одесский Привоз: торговля фруктами
Фрукты на Привозе
Одесский Привоз: крытый корпус
В крытом корпусе одесского Привоза
Виноград и яблоки на Привозе а Одессе

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 35-80 грн;
  • бринза – 150-240 грн;
  • сир – 80-100 грн.

Одесский Привоз, цены на яйца, сентябрь 2024 г.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо на одесском Привозе

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 220-230 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 150-160 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на одесском Привозе

  • товстолобик – 80-100 грн;
  • карасі – 50-70 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 120-190 грн;
  • короп – 60-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 20 вересня: «Кращих помідорів не буває!»

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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