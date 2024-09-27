Одеський Привоз 27 вересня: палітра провізії та цін

Коли Привоз закриється?

Чоловік – жінці:

– Ходимо, ходимо… Скільки вже можна?

– Я помідори шукаю.

– Тобі мало помідорів, чи що?

– Я шукаю такі, які мені потрібні!.. Не заважай.

– Поки ти «свої» помідори знайдеш – Привоз закриється…

***

– А чого це рибу продають поруч з одягом?

– Бо нові контейнери тут поставили. Та це ще, мабуть, до війни було. Тільки побачила?

– Та той одяг же з рибними пахощами, мабуть…

– Ти за одягом чи за рибою сюди приїхала?

– За м’ясом, здається, і за овочами…

***

– А чого тут написано, що м’ясо найкраще?

– Реклама, звісно.

– Погана реклама. Простенька дуже. От написали б, що м’ясо найгірше, то люди б збіглись – аби подивитися, що воно таке…

До речі, а «що воно таке» з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 20-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 25-90 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 20-35 грн;

огірки – 50-60 грн;

солодкий перець – 30-60 грн;

баклажани – 20-30 грн;

капуста – 40-50 грн;

часник – 130-140 грн;

морква – 25-30 грн;

кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;

зелень у пучках – від 15-20 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 25-40 грн;

груші – 30-60 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 55-70 грн;

малина – 90-120 грн;

персики – 50-90 грн;

сливи – 20-40 грн;

абрикоси – 60-80 грн;

кавуни – 10-14 грн;

дині – 25-35 грн;

виноград – 45-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 35-80 грн;

бринза – 150-240 грн;

сир – 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 220-230 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 150-160 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-100 грн;

карасі – 50-70 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 120-190 грн;

короп – 60-120 грн.

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