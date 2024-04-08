Новые правила приема в школы Одессы: что изменилось в 2024 году

Департамент образования и науки Одесского городского совета предоставил официальную информацию об особенностях зачисления детей в учреждения среднего образования в 2024 году. Она касается дошкольников, а также учеников средних и старших классов.
Для родителей будущих первоклассников
В этом году прием заявлений на зачисление детей в школу в первый класс осуществляется с 1 апреля по 31 мая. Необходимо предоставить:
- заявление по установленному образцу;
- оригинал или копию медицинской справки (до 25 августа);
- копию свидетельства о рождении ребенка (надо показать оригинал документа).
Заявление и документы подаются любым удобным способом: на месте, по факсу, электронной почте, через мессенджеры.
В первую очередь зачисляются:
- дети, проживающие (это подтверждено) на территории обслуживания школы;
- являются родными (усыновленными) братьями или сестрами детей, которые уже учатся в заведении;
- дети работников этого заведения;
- дети, которые являются выпускниками дошкольного подразделения учебного заведения.
Приказ о зачислении учащихся в первые классы будет издан 3 июня 2024 года. При наличии свободных мест зачисление осуществляется после 15 июня 2024 года.
Для родителей пятиклассников
В гимназии или лицее в пятые классы переводятся все 4-классники учебного заведения. При наличии свободных мест в первую очередь зачисляются дети, имеющие право на первоочередное зачисление, а в течение учебного года — в порядке поступления заявлений о зачислении.
Если заведение обеспечивает получение образования только с пятого класса, тогда: с 1 апреля по 31 мая 2024 года подаются заявления на зачисление в пятые классы, а 1 июня издается приказ о зачислении всех детей. В случае превышения количества заявлений над количеством мест в классах, до 1 июня происходит конкурсный отбор: с 6 по 14 июня. Не позднее 17 июня издается приказ о зачислении учащихся в пятые классы по его результатам. После 17 июня происходит зачисление детей на свободные места по результатам конкурсного отбора до начала и в течение учебного года.
Для десятиклассников
Если в школе, в которой ученик окончил девятый класс и получил свидетельство о базовом среднем образовании, функционируют 10-11 (12) классы:
- он переводится соответствующим приказом в десятый класс;
- по соответствующему заявлению родителей или самого ученика (в случае совершеннолетия) школьник продолжает обучение в классе по профилю.
Если выпускник девятого класса решил поступить в десятый класс другой школы, то прием заявлений о зачислении осуществляется с 1 мая до 15 июня 2024 года при наличии мест или по конкурсу.
Куда обращаться?
Территориальный отдел образования Киевского района:
- телефон: (048) 753-00-31;
- электронная почта: [email protected].
Территориальный отдел образования Хаджибейского района:
- телефон: (048) 765-54-10;
- электронная почта: [email protected].
Территориальный отдел образования Приморского района:
- телефон: (048) 784-05-27;
- электронная почта: р[email protected].
Территориальный отдел образования Пересипского района:
- телефон: (0482) 34-84-72;
- электронная почта: [email protected].