Новые правила приема в школы Одессы: что изменилось в 2024 году

Для родителей будущих первоклассников

В этом году прием заявлений на зачисление детей в школу в первый класс осуществляется с 1 апреля по 31 мая. Необходимо предоставить:

заявление по установленному образцу;

оригинал или копию медицинской справки (до 25 августа);

копию свидетельства о рождении ребенка (надо показать оригинал документа).

Заявление и документы подаются любым удобным способом: на месте, по факсу, электронной почте, через мессенджеры.

В первую очередь зачисляются:

дети, проживающие (это подтверждено) на территории обслуживания школы;

являются родными (усыновленными) братьями или сестрами детей, которые уже учатся в заведении;

дети работников этого заведения;

дети, которые являются выпускниками дошкольного подразделения учебного заведения.

Приказ о зачислении учащихся в первые классы будет издан 3 июня 2024 года. При наличии свободных мест зачисление осуществляется после 15 июня 2024 года.

Для родителей пятиклассников

В гимназии или лицее в пятые классы переводятся все 4-классники учебного заведения. При наличии свободных мест в первую очередь зачисляются дети, имеющие право на первоочередное зачисление, а в течение учебного года — в порядке поступления заявлений о зачислении.

Если заведение обеспечивает получение образования только с пятого класса, тогда: с 1 апреля по 31 мая 2024 года подаются заявления на зачисление в пятые классы, а 1 июня издается приказ о зачислении всех детей. В случае превышения количества заявлений над количеством мест в классах, до 1 июня происходит конкурсный отбор: с 6 по 14 июня. Не позднее 17 июня издается приказ о зачислении учащихся в пятые классы по его результатам. После 17 июня происходит зачисление детей на свободные места по результатам конкурсного отбора до начала и в течение учебного года.

Для десятиклассников

Если в школе, в которой ученик окончил девятый класс и получил свидетельство о базовом среднем образовании, функционируют 10-11 (12) классы:

он переводится соответствующим приказом в десятый класс;

по соответствующему заявлению родителей или самого ученика (в случае совершеннолетия) школьник продолжает обучение в классе по профилю.

Если выпускник девятого класса решил поступить в десятый класс другой школы, то прием заявлений о зачислении осуществляется с 1 мая до 15 июня 2024 года при наличии мест или по конкурсу.

Куда обращаться?

Территориальный отдел образования Киевского района:

Территориальный отдел образования Хаджибейского района:

Территориальный отдел образования Приморского района:

Территориальный отдел образования Пересипского района: