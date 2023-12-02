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Нові книжки для сільських бібліотек закупила Куяльницька громада

Нові книжки для сільських бібліотек закупила Куяльницька громада

З початку війни росія зруйнувала та понівечила понад шістсот бібліотек. Однак, як засвідчує сьогодення, понад 40% українців регулярно читають книжки.

— Ми одержали нові книжки,  профінансовані Куяльницькою громадою.  Кожна сільська бібліотека отримала по 15-20  новинок, — розповідає директорка Публічної бібліотеки імені Євгена Чикаленка Світлана Дюгаєва. — Особливу увагу при закупівлі ми приділили новинкам для дітей.

Є також серія книжок для підлітків, історичні романи і книжки для тих, хто пізнає історію нашої країни.

Книжки бібліотека Куяльницької громади

— Думаю, жителі громади скористаються цим щедрим подарунком під час війни. Ми віримо в силу культури та знань, і разом вистоїмо проти будь-якої агресії, — каже Світлана Дюгаєва.

У 1930 році друкувалися 259 українських письменників, у 1938 — лише 36. З 223 письменників 192 були репресовані (розстріляні чи заслані в табори), 16 — зникли безвісти, 8 — вчинили самогубство. 

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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