Нові книжки для сільських бібліотек закупила Куяльницька громада

— Ми одержали нові книжки, профінансовані Куяльницькою громадою. Кожна сільська бібліотека отримала по 15-20 новинок, — розповідає директорка Публічної бібліотеки імені Євгена Чикаленка Світлана Дюгаєва. — Особливу увагу при закупівлі ми приділили новинкам для дітей.

Є також серія книжок для підлітків, історичні романи і книжки для тих, хто пізнає історію нашої країни.

— Думаю, жителі громади скористаються цим щедрим подарунком під час війни. Ми віримо в силу культури та знань, і разом вистоїмо проти будь-якої агресії, — каже Світлана Дюгаєва.

У 1930 році друкувалися 259 українських письменників, у 1938 — лише 36. З 223 письменників 192 були репресовані (розстріляні чи заслані в табори), 16 — зникли безвісти, 8 — вчинили самогубство.