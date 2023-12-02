Новости Одессы и Одесской области

Новые книги для сельских библиотек закупила Куяльницкая община

Новые книги для сельских библиотек закупила Куяльницкая община

С начала войны россия разрушила и изуродовала более шестисот библиотек. Однако, как показывает настоящее, более 40% украинцев регулярно читают книги.

— Мы получили новые книги, профинансированные Куяльницкой громадой. Каждая сельская библиотека получила по 15-20 новинок, – рассказывает директор Публичной библиотеки имени Евгения Чикаленко Светлана Дюгаева. — Особое внимание при покупке мы уделили новинкам для детей.

Есть также серия книг для подростков, исторические романы и книги для познающих историю нашей страны.

Книги библиотека Куяльницької громади

— Думаю, жители общины воспользуются этим щедрым подарком во время войны. Мы верим в силу культуры и знаний и вместе выстоим против любой агрессии, — говорит Светлана Дюгаева.

В 1930 году печатались 259 украинских писателей, в 1938 — только 36. Из 223 писателей 192 были репрессированы (расстреляны или сосланы в лагеря), 16 — пропали без вести, 8 — совершили самоубийство.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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