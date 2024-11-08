Нова Богородиця: афера з економічним обґрунтуванням

Полювання на тих, хто в біді

В своєму акаунті на Фейсбуці Ганна Фесун вказує, що закінчила Київський національний торговельно-економічний університет. Отже, має добру освіту, тому, мабуть, і знайшла своїй діяльності економічне обгрунтування. Мовляв, все в світі відбувається за умов обміну, тому і її енергетична допомога як Богородиці повинна йти в обмін на енергію грошей. Погодьтеся, звучить сучасно, доволі пихато, але переконливо. Можливо, такий підхід і виявляється одним із вирішальних факторів того, що люди підпадають під вплив Ганни Фесун.

Допомогу вона пропонує тим, хто шукає зниклих безвісти на війні близьких, переживає тяжку втрату або сильний стрес. Далі людину «обробляють» на закритих зібраннях, які організовує Фесун, – за їх умовами, учасники цих зібрань пару тижнів не можуть ні з ким спілкуватися, сидять на голодній дієті і виконують вправи з певних практик. Насправді, таким чином вже знесилені горем або негараздами люди стають слабшими, більш схильними до навіювання. І тому легше вірять у надзвичайні можливості спритної пані, яка обіцяє допомогти вирішити проблеми на відстані.

– Кількість звернень до гадалок, мольфарів, астрологів почала зростати з початком війни, – говорить Ірина Танчук, психологиня Хабу Стійкості. – Важкі стресові ситуації, до яких потрапляють люди, порушують критичність їх мислення. Вони шукають опору, якусь надію на покращення у майбутньому. Аферисти цим користуються, надаючи людям марні надії. Ми добре знаємо, що існує гіпнотичний вплив. Ним часто користуються гадалки ромської національності. Вони гіпнотизують людину через дотик. Сучасні аферисти активно використовують техніки впливу – є окремий розділ психології, що вивчає можливості впливу на людей. Цим користуються, наприклад, маркетологи в рекламі. На різних тренінгах та курсах особистого розвитку, у вишах розповідають про техніки впливу. Аферисти знаходять напрями використання цих навичок з вигодою для себе.

Що робити родичам?

Щоб швидше «обробити» людину, аферисти розсварюють її з родичами та близькими. Вимагають не прислухатись до їхніх думок, а вважати єдиним джерелом вірної інформації саме гуру – людину, яка позиціонує себе як посланця Господа. Саме так працює Ганна Фесун.

В соціальних мережах обговорюють різні випадки, коли люди віддавали цій жінці всі свої гроші, залізли в борги. Як у таких ситуаціях правильно поводитися родичам та близьким жертв?

– Треба дуже мʼяко робити спроби повернути жертві критичне мислення, – продовжує Ірина Танчук. – Наприклад, ставити питання: чому, якщо ця людина володіє, як вона каже, надможливостями, не спромоглася побудувати успішний бізнес, має великі борги, як можна перевірити те, що вона обіцяє? Спонукати людину замислитися про ситуацію, піддавати сумнівам, щоб запустити процес аналізу. Спроби переконати, відірвати від секти силоміць, скоріш за все, до бажаного результату не призведуть. І не варто сваритися, розривати стосунки, бо тоді людина залишиться під тотальним впливом секти.

Треба розуміти, що навіть після виходу із секти людині буде потрібна реабілітація. Реабілітація, направлена на відновлення людини, пошук причин, що привели її до секти, пропрацювання наслідків перебування там і набуття імунітету від таких ситуацій на майбутнє. В цьому, залежно від тяжкості наслідків перебування під впливом сектантів, знадобиться допомога психолога, психотерапевта або психіатра.

Чому людина потрапляє в секту?

– Це прислівʼя зʼявилось не само по собі, а тому, що людина – це істота групова, їй притаманне прагнення обʼєднуватись задля вирішення різних проблем, – говорить Костянтин Шевченко-Бітенський, лікар-психіатр. – Існує навіть психологія натовпу. Натовп має свої закони розвитку. І підпадаючи під вплив натовпу, інтелігентна людина може почати поводитись зовсім інакше, перетворитись на вандала та руйнівника. І найголовніше – в натовпі людина відчуває свою безкарність, перекладає всю відповідальність за те, що відбувається, на лідера. Людина позбавляється ланцюгів совісті.

– До сект людей штовхають особисті трагедії, чутливість до навіювання. Що ще?

– Складні побутові умови життя, особливо в період війни. Коли людина не розуміє, на що вона може розраховувати завтра. Тому і починає вірити в дива, що б їй не обіцяли. Вже були Кашпіровський, Чумак, Марія Деві Христос, яка, до речі, відсиділа свій строк у тюрмі, мешкає в Росії та підтримує Путіна. Нинішня так звана Богородиця – продукт вже свого часу, але з тими ж намірами збагачення за рахунок довірливих громадян.

– А чому людям не піти по підтримку до церкви?

– На мою думку, інститут церкви себе дещо дискредитував, втратив довіру громадян. І тут зʼявляється жіночка, яка обіцяє все вирішити без відвідин церкви і придбання свічок.

Я подивився її Інстаграм, Фейсбук. Можу сказати: маркетологи добре попрацювали для переконання людей в тому, що Фесун є посланницею Господа. Добре написані тексти, вона їх проговорює, застосовуючи хвилеподібну гру голосом. Так роблять під час гіпнозу. Людина заспокоюється, відчуває себе в якомусь дивному просторі і починає вірити жінці у всьому.

– Що робити родичам, якщо хтось із членів родини опинився у пастці секти?

– Будь-які спроби нападу на авторитет секти лише посилять віру у цю секту. Ані крики, ані спроби не пускати людину на зібрання і прохання не виконувати вимоги лідера секти не допоможуть. У секті людині говоритимуть: «То жертви, які ти повинен нести заради нашої справи», «Без жертви не буде вирішення твоїх проблем». Якщо людині в секті добре – її там люблять, підтримують, точнісінько така ж атмосфера має бути вдома. Треба створити вдома для жертви секти «теплу ванну», в яку їй хочеться весь час пірнати.

Далі дуже мʼяко надавати альтернативну точку зору, факти, які свідчать про корисливий інтерес лідера секти, про обман з його боку. Людина сама повинна дійти висновку, що її дурять. Постійне спілкування членів родини із сектантом важливе ще й для того, щоб знати, що у секті відбувається і як змінювати стратегію поведінки задля поступового зменшення впливу секти.

– Коли людина виходить із секти, зазвичай родичі відриваються на повну: «ти всі гроші віддала, в борги залізла, дурепа повна, і нема тобі більше довіри».

– Ось цього і не можна робити. Знов потрібна «тепла ванна» – розуміння помилки, підтримка. Втрачені гроші та борги – це не найстрашніше. Секти часто назавжди руйнують особистість. Глибокі депресії, спроби звести рахунок з життям – такими бувають наслідки перебування у секті. Саме тому треба ставитись до таких ситуацій мудро і розважливо.

«Нова Богородиця», але не остання

Мої співрозмовники впевнені, що погіршення економічної ситуації неминуче призведе до появи нових форм афер з використанням різних технік впливу на людей. Тому заспокоюватися не можна. Краще дослухатися до порад фахівців, щоб спробувати максимально ефективно захистити жертву аферистів і допомогти їй швидше позбутися наслідків помилки, повʼязаної з довірою до тих, кому довіряти не слід.