Новости Одессы и Одесской области

Надвигается серьезное похолодание: синоптики назвали дату

Надвигается серьезное похолодание: синоптики назвали дату

Сентябрь и октябрь этого года выдались в Украине достаточно теплыми, но с начала ноября жители многих областей ощутили изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют: в ближайшие дни температура воздуха начнет существенно снижаться.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, глобальное похолодание ожидается уже в конце следующей недели – с 17-18 ноября.

По ее словам, после указанных дат температура воздуха в Украине будет резко снижаться, а ночью столбики термометров могут опуститься до нулевой отметки.

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При этом Наталья Диденко отмечает, что наиболее холодный циклон затронет западные, северные и центральные регионы страны, где температура воздуха ожидается в пределах +7+12°С. А на востоке и юге страны, в том числе и в Одесской области, тепло будет держаться немного дольше, но и там с 9 ноября ожидается ощутимое снижение температуры.

По информации Укргидрометцентра, в ближайшие дни максимальная температура не превысит +17°С. То есть 20-градусное тепло уже вряд ли вернется в ближайшее время.

В то же время некоторые расчеты синоптиков указывают на возможность превышения климатической нормы температуры в ноябре. В всяком случае температурные показатели в первой декаде месяца оказались выше нормы.

Напомним, в октябре в Одессе был несколько раз побит месячный температурный рекорд.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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