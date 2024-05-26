Новости Одессы и Одесской области

На сколько увеличат штрафы за уклонение от мобилизации

На сколько увеличат штрафы за уклонение от мобилизации

9 мая 2024 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения», согласно которому закреплено увеличение штрафов для уклоняющихся от мобилизации.

Суммы штрафов будут такими:

За нарушение правил военного учета:

  • в мирное время – от 3400 до 5100 гривен, за повторное нарушение в течение года – от 5100 до 8500 гривен;
  • в военное время – от 17000 до 25500 гривен.

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За нарушение законодательства об обороне и мобилизации:

  • в мирное время – от 5100 до 8500 гривен – для граждан; от 17000 до 34000 гривен – для должностных и юридических лиц;
  • в военное время – от 17000 до 25500 гривен – для граждан, от 34000 до 59500 гривен – для должностных и юридических лиц.

Закон должен вступить в силу через месяц после того, как его подпишет президент.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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