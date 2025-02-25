Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе
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Виставка відрізняється від перших двох, хоча сам фотомайстер Борис Бухман зізнається, що, «здається, ми й досі живемо у тому 24 лютого 2022 року».

Фотовыставка Бориса Бухмана

Фотовыставка Бориса Бухмана, портреты

Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, портьреты

Але ж цього разу – це портрети. Це очі тих, хто боронить нашу землю, допомагає захисникам.

– Від солдата до генерала, від літньої людини, до майже хлопчика, від чоловіка до жінки чи молодої дівчини… На виставку завітали й ті герої, які відображені на моїх роботах, – розповідає Борис Бухман.

Посетители выставки Бориса Бухмана

Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, посетитель

Підхожу до майстра. Питаю, що він сам відчуває, дивлячись на власні світлини, коли скорботна дата – три роки повномасштабного вторгнення – наче й в голові не укладається.

– Що відчуваю?.. Мабуть, з усіх емоцій – це біль. Довгий, інколи нестерпний. А от тривоги майже вже й немає. Є просто біль від руйнування. Є біль за наших загиблих. Про звичку сказати не можу, хоча, здається, за ці три роки ми всі дійсно звикли до всього цього – руйнувань, горя… Тому й виставка складена з портретів. Хай люди дивляться в їхні очі. Це, мабуть, найголовніше…

Одесский фотограф Борис Бухман
Борис Бухман

Як розповідає Борис Бухман, географія світлин – майже вся Україна, яку під час війни він об’їздив із волонтерськими групами, військовими. А ще додає:

– От тільки не питайте мене, про що я мрію. Самі знаєте. Одна в нас мрія – одна на всіх!

Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, портреты воинов

Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, мальчик

Фотовыставка Бориса Бухмана в Одессе, солдаты

…Треба сюди прийти та побачити ці портрети. Вдивитися в обличчя героїв світлин – на полі та в шпиталі, у радості й сумі. І – головне – у надії. Бо дійсно, в тих очах – перш за все, та сама єдина мрія. Одна на всіх!..

Фотоработы Бориса Бухмана
Фотоработы Бориса Бухмана, Пасха на войне
Фотоработы Бориса Бухмана, Пасха
Фотоработы Бориса Бухмана, портрет воина
Фотоработы Бориса Бухмана, Херсон освобожден
Фотоработы Бориса Бухмана, дядя Гриша
Фотоработы Бориса Бухмана, раненые
Фотоработы Бориса Бухмана, командование
Фотоработы Бориса Бухмана, на Дерибасовской
Фотоработы Бориса Бухмана, посетители
Фотоработы Бориса Бухмана, наши воины
Фотоработы Бориса Бухмана
Фотоработы Бориса Бухмана, оружие
Фотоработы Бориса Бухмана, на войне

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