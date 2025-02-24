треті роковини
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Разом з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською до меморіалу на Майдані Незалежності прибули:

  • Президенти Фінляндії, Латвії, Литви
  • Прем’єр-міністри Канади, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії, Іспанії, Швеції
  • Очільники Європейської ради та Єврокомісії
  • Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу
  • Міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад

Лідери вшанували пам’ять загиблих українських військових, поставивши лампадки до їхніх портретів. Символічно, що під час церемонії в Києві лунала повітряна тривога через загрозу ракетного удару з боку Росії.

Відповідальність лежить на Росії

Очільники Єврокомісії, Євроради та Європарламенту випустили спільну заяву, в якій наголосили:

  • Повна відповідальність за війну та «звірства, вчинені проти українського населення» лежить виключно на Москві
  • Необхідність притягнення РФ до відповідальності за всі воєнні злочини та злочини проти людяності
  • Важливість підтримки України у досягненні справедливого миру на основі української «формули миру»

— Український народ продемонстрував мужність, захищаючи свою країну та основні принципи міжнародного права… Ми твердо стоїмо на боці України, підтверджуючи, що мир, безпека і справедливість переможуть, — підкреслили лідери ЄС.

Підтримка членства України в НАТО

Лідери Латвії, Литви, Фінляндії, України, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії та Швеції підписали спільну заяву, в якій:

  • Засудили «незаконне, неспровоковане і невиправдане» вторгнення Росії
  • Підтримали інтеграцію України в ЄС
  • Висловили підтримку Україні «на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО»

— Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Зміцнення України є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуватимемо посилювати нашу підтримку, — зазначається в заяві.

Військова та фінансова допомога

Канада

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги, який включатиме:

  • 25 бойових машин піхоти LAV-3Б
  • Чотири тренажери для винищувачів F-16Б
  • Систему посадки для винищувачів

Трюдо підкреслив, що Канада стоїть з Україною «зараз і назавжди».

Литва

Президент Гітанас Науседа запропонував:

  • Надати Україні додаткове сучасне озброєння, особливо ППО
  • Сприяти передачі військових технологій
  • Купувати в Україні для України
  • Розширити програми підготовки української армії
  • Забезпечити стабільний фінансовий внесок на військові потреби Києва
  • Прискорити вступ України до ЄС, визначивши дедлайном 1 січня 2030 року

Швеція

Прем’єр Ульф Крістерссон анонсував:

  • Додатковий пакет допомоги на суму 100 мільйонів євро для посилення ППО
  • Подальшу військову допомогу, підготовка наступного пакета вже ведеться

Крістерссон наголосив, що в цій війні «український народ бореться за свободу і безпеку — свою і нашу».

Норвегія

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив про виділення 3,5 мільярда євро на допомогу Україні у 2025 році

— Ми будемо ще більше виділяти усі можливі кошти, щоб якомога краще допомогти вашим потребам, — запевнив норвезький лідер.

Естонія

Прем’єр Крістен Міхал анонсував:

  • Відправку в Україну більше снарядів для посилення тиску на Росію
  • Участь у формуванні української бригади країнами Північно-Балтійської вісімки

— Наша мета — зробити її боєздатною вже у 2025 році, — зазначив Міхал

Ісландія

Прем’єрка Кріструн Фростадоттір заявила про рішення подвоїти оборонну підтримку України у 2025 році

Іспанія

Прем’єр Педро Санчес оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд євро

Санчес наголосив, що від умов миру в Україні «залежить свобода, безпека і майбутнє всіх європейців».

Великобританія

Прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив про виділення у 2025 році військової допомоги для України на суму 4,5 мільярда фунтів

Інші важливі заяви на підтримку України

Німеччина

  • Канцлер Олаф Шольц українською мовою запевнив, що Німеччина твердо стоїть на боці України «за справедливий і тривалий мир».
  • Лідер опозиції та ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц наголосив: «Ми повинні поставити Україну в сильну позицію» для досягнення справедливого миру.
  • Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у відеозверненні запевнив, що Німеччина і далі надаватиме допомогу Україні, доки війна не завершиться, а потім братиме участь у відбудові.

Польща

Президент Анджей Дуда запевнив, що Польща «ніколи не залишить незалежну Україну», а Київ завжди може розраховувати на Варшаву.

Чехія

Президент Петр Павел застеріг від поступок Росії: «Історія неодноразово показувала, що агресора не можна умиротворяти».

Туреччина

Президент Реджеп Таїп Ердоган виступив на саміті онлайн і запевнив у продовженні дипломатичної підтримки: «Я щиро сподіваюся, що 2025 рік стане роком, в якому буде побудовано мир».

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