Разом з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською до меморіалу на Майдані Незалежності прибули:
- Президенти Фінляндії, Латвії, Литви
- Прем’єр-міністри Канади, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії, Іспанії, Швеції
- Очільники Європейської ради та Єврокомісії
- Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу
- Міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад
Лідери вшанували пам’ять загиблих українських військових, поставивши лампадки до їхніх портретів. Символічно, що під час церемонії в Києві лунала повітряна тривога через загрозу ракетного удару з боку Росії.
Відповідальність лежить на Росії
Очільники Єврокомісії, Євроради та Європарламенту випустили спільну заяву, в якій наголосили:
- Повна відповідальність за війну та «звірства, вчинені проти українського населення» лежить виключно на Москві
- Необхідність притягнення РФ до відповідальності за всі воєнні злочини та злочини проти людяності
- Важливість підтримки України у досягненні справедливого миру на основі української «формули миру»
— Український народ продемонстрував мужність, захищаючи свою країну та основні принципи міжнародного права… Ми твердо стоїмо на боці України, підтверджуючи, що мир, безпека і справедливість переможуть, — підкреслили лідери ЄС.
Підтримка членства України в НАТО
Лідери Латвії, Литви, Фінляндії, України, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії та Швеції підписали спільну заяву, в якій:
- Засудили «незаконне, неспровоковане і невиправдане» вторгнення Росії
- Підтримали інтеграцію України в ЄС
- Висловили підтримку Україні «на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО»
— Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Зміцнення України є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуватимемо посилювати нашу підтримку, — зазначається в заяві.
Військова та фінансова допомога
Канада
Прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги, який включатиме:
- 25 бойових машин піхоти LAV-3Б
- Чотири тренажери для винищувачів F-16Б
- Систему посадки для винищувачів
Трюдо підкреслив, що Канада стоїть з Україною «зараз і назавжди».
Литва
Президент Гітанас Науседа запропонував:
- Надати Україні додаткове сучасне озброєння, особливо ППО
- Сприяти передачі військових технологій
- Купувати в Україні для України
- Розширити програми підготовки української армії
- Забезпечити стабільний фінансовий внесок на військові потреби Києва
- Прискорити вступ України до ЄС, визначивши дедлайном 1 січня 2030 року
Швеція
Прем’єр Ульф Крістерссон анонсував:
- Додатковий пакет допомоги на суму 100 мільйонів євро для посилення ППО
- Подальшу військову допомогу, підготовка наступного пакета вже ведеться
Крістерссон наголосив, що в цій війні «український народ бореться за свободу і безпеку — свою і нашу».
Норвегія
Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив про виділення 3,5 мільярда євро на допомогу Україні у 2025 році
— Ми будемо ще більше виділяти усі можливі кошти, щоб якомога краще допомогти вашим потребам, — запевнив норвезький лідер.
Естонія
Прем’єр Крістен Міхал анонсував:
- Відправку в Україну більше снарядів для посилення тиску на Росію
- Участь у формуванні української бригади країнами Північно-Балтійської вісімки
— Наша мета — зробити її боєздатною вже у 2025 році, — зазначив Міхал
Ісландія
Прем’єрка Кріструн Фростадоттір заявила про рішення подвоїти оборонну підтримку України у 2025 році
Іспанія
Прем’єр Педро Санчес оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд євро
Санчес наголосив, що від умов миру в Україні «залежить свобода, безпека і майбутнє всіх європейців».
Великобританія
Прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив про виділення у 2025 році військової допомоги для України на суму 4,5 мільярда фунтів
Інші важливі заяви на підтримку України
Німеччина
- Канцлер Олаф Шольц українською мовою запевнив, що Німеччина твердо стоїть на боці України «за справедливий і тривалий мир».
- Лідер опозиції та ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц наголосив: «Ми повинні поставити Україну в сильну позицію» для досягнення справедливого миру.
- Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у відеозверненні запевнив, що Німеччина і далі надаватиме допомогу Україні, доки війна не завершиться, а потім братиме участь у відбудові.
Польща
Президент Анджей Дуда запевнив, що Польща «ніколи не залишить незалежну Україну», а Київ завжди може розраховувати на Варшаву.
Чехія
Президент Петр Павел застеріг від поступок Росії: «Історія неодноразово показувала, що агресора не можна умиротворяти».
Туреччина
Президент Реджеп Таїп Ердоган виступив на саміті онлайн і запевнив у продовженні дипломатичної підтримки: «Я щиро сподіваюся, що 2025 рік стане роком, в якому буде побудовано мир».