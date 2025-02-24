Разом з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською до меморіалу на Майдані Незалежності прибули:

Президенти Фінляндії, Латвії, Литви

Прем’єр-міністри Канади, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії, Іспанії, Швеції

Очільники Європейської ради та Єврокомісії

Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу

Міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад

Лідери вшанували пам’ять загиблих українських військових, поставивши лампадки до їхніх портретів. Символічно, що під час церемонії в Києві лунала повітряна тривога через загрозу ракетного удару з боку Росії.

Відповідальність лежить на Росії

Очільники Єврокомісії, Євроради та Європарламенту випустили спільну заяву, в якій наголосили:

Повна відповідальність за війну та «звірства, вчинені проти українського населення» лежить виключно на Москві

Необхідність притягнення РФ до відповідальності за всі воєнні злочини та злочини проти людяності

Важливість підтримки України у досягненні справедливого миру на основі української «формули миру»

— Український народ продемонстрував мужність, захищаючи свою країну та основні принципи міжнародного права… Ми твердо стоїмо на боці України, підтверджуючи, що мир, безпека і справедливість переможуть, — підкреслили лідери ЄС.

Підтримка членства України в НАТО

Лідери Латвії, Литви, Фінляндії, України, Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії та Швеції підписали спільну заяву, в якій:

Засудили «незаконне, неспровоковане і невиправдане» вторгнення Росії

Підтримали інтеграцію України в ЄС

Висловили підтримку Україні «на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО»

— Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Зміцнення України є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуватимемо посилювати нашу підтримку, — зазначається в заяві.

Військова та фінансова допомога

Канада

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги, який включатиме:

25 бойових машин піхоти LAV-3Б

Чотири тренажери для винищувачів F-16Б

Систему посадки для винищувачів

Трюдо підкреслив, що Канада стоїть з Україною «зараз і назавжди».

Литва

Президент Гітанас Науседа запропонував:

Надати Україні додаткове сучасне озброєння, особливо ППО

Сприяти передачі військових технологій

Купувати в Україні для України

Розширити програми підготовки української армії

Забезпечити стабільний фінансовий внесок на військові потреби Києва

Прискорити вступ України до ЄС, визначивши дедлайном 1 січня 2030 року

Швеція

Прем’єр Ульф Крістерссон анонсував:

Додатковий пакет допомоги на суму 100 мільйонів євро для посилення ППО

Подальшу військову допомогу, підготовка наступного пакета вже ведеться

Крістерссон наголосив, що в цій війні «український народ бореться за свободу і безпеку — свою і нашу».

Норвегія

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре повідомив про виділення 3,5 мільярда євро на допомогу Україні у 2025 році

— Ми будемо ще більше виділяти усі можливі кошти, щоб якомога краще допомогти вашим потребам, — запевнив норвезький лідер.

Естонія

Прем’єр Крістен Міхал анонсував:

Відправку в Україну більше снарядів для посилення тиску на Росію

Участь у формуванні української бригади країнами Північно-Балтійської вісімки

— Наша мета — зробити її боєздатною вже у 2025 році, — зазначив Міхал

Ісландія

Прем’єрка Кріструн Фростадоттір заявила про рішення подвоїти оборонну підтримку України у 2025 році

Іспанія

Прем’єр Педро Санчес оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд євро

Санчес наголосив, що від умов миру в Україні «залежить свобода, безпека і майбутнє всіх європейців».

Великобританія

Прем’єр-міністр Кір Стармер оголосив про виділення у 2025 році військової допомоги для України на суму 4,5 мільярда фунтів

Інші важливі заяви на підтримку України

Німеччина

Канцлер Олаф Шольц українською мовою запевнив, що Німеччина твердо стоїть на боці України «за справедливий і тривалий мир».

Лідер опозиції та ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц наголосив: «Ми повинні поставити Україну в сильну позицію» для досягнення справедливого миру.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у відеозверненні запевнив, що Німеччина і далі надаватиме допомогу Україні, доки війна не завершиться, а потім братиме участь у відбудові.

Польща

Президент Анджей Дуда запевнив, що Польща «ніколи не залишить незалежну Україну», а Київ завжди може розраховувати на Варшаву.

Чехія

Президент Петр Павел застеріг від поступок Росії: «Історія неодноразово показувала, що агресора не можна умиротворяти».

Туреччина

Президент Реджеп Таїп Ердоган виступив на саміті онлайн і запевнив у продовженні дипломатичної підтримки: «Я щиро сподіваюся, що 2025 рік стане роком, в якому буде побудовано мир».