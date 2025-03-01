На скільки зростуть мінімальні виплати у звичайних пенсіонерів?
На 11,5% індексуються мінімальні пенсійні гарантії, встановлені залежно від стажу та віку пенсіонера:
- у осіб віком від 65 років, які не працюють і мають не менше 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, розмір пенсії не може бути меншим, ніж 3 758 гривень (було 3370 гривень);
- тим, кому виповнилося 80 років і які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок – так само 3758 гривень (було 3370 гривень);
- у віці від 70 до 80 років, хто має 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок – 3 613 гривень (було 3 240 гривень);
- у віці від 75 до 80 років, які мають не менше 25 років стажу у чоловіків і не менше 20 років у жінок – так само 3613 гривень (було 3240 гривень).
- кому не виповнилося 70 років і які мають 35 років стажу у чоловіків і не менше 30 років у жінок, а також у осіб з інвалідністю І групи – 3 323 гривні (було 2 980 гривень);
- у інших непрацюючих осіб – 3038 гривень (було 2725 гривень).
У всіх зазначених випадках індексація відбувається фактично у два етапи. Йдеться про пенсії, де з якихось причин основний розмір пенсії дуже малий. Спочатку індексується цей основний розмір пенсії, який все одно залишається меншим за мінімальний. А потім загальний розмір пенсії підтягують до оновлених розмірів мінімальної пенсійної виплати.
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