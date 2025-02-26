По-перше , індексація не зачепить пенсіонерів, які отримують понад 23 610 гривень. Для них діють обмеження, а деякі спецпенсії з 1 січня навіть зменшили (принаймні на період воєнного стану).

, індексація не зачепить пенсіонерів, які отримують понад 23 610 гривень. Для них діють обмеження, а деякі спецпенсії з 1 січня навіть зменшили (принаймні на період воєнного стану). По-друге, не підвищать пенсії, призначені після 1 січня 2025 року, оскільки вони вже розраховані за актуальними зарплатними показниками. Також останніми роками практично не індексували пенсії, призначені менше трьох років тому. Тим, у кого пенсію було призначено нещодавно, можуть встановити лише невелику доплату – 100 гривень.

За попередніми даними, з 1 березня пенсії можуть збільшити на 11,53%. Проте точний відсоток індексації визначить Кабмін. Минулими роками мінімальне підвищення становило 100 гривень, а максимальне – 1500 гривень. Найімовірніше, цього року порядок буде схожим.

Нагадаємо, індексується лише основний розмір пенсії, добавки індексації не підлягають. Тобто відсоток підвищення буде меншим.

Коли збільшать маленькі пенсії?

У липні 2025 року планується провести реформу пенсійної системи. Проект реформи вже оприлюднений і перебуває на стадії обговорення. Якщо його ухвалять, то формула підрахунку пенсії зміниться.

Пенсія за віком складатиметься з двох частин:

базової – буде для всіх однаковою і становитиме 30% від мінімальної зарплати;

– буде для всіх однаковою і становитиме 30% від мінімальної зарплати; страхової – залежатиме від кількості пенсійних балів, які людина накопичила протягом трудової діяльності.

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Для тих, хто вже на пенсії, їхні коефіцієнти стажу та зарплати також переведуть у бали. Вартість балу буде прив’язана до середньої зарплати по країні й щорічно змінюватиметься. Очікується, що із запровадженням бальної системи маленькі пенсії у тих, хто давно вийшов на пенсію, буде збільшено.

Водночас частина надбавок до пенсії може зникнути, але їх компенсують за рахунок інших показників. Автори законопроекту прогнозують, що через його ухвалення зростання пенсій вже з 1 липня зможуть відчути 80% пенсіонерів.

Раніше ми розповідали: На скільки зростуть пенсії і чи будуть пільги у 2025 році?

Сергій КОРОБКІН, незалежний консультант