Вражеская техника на Куликовом поле
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– От так дивишся – і стає моторошно. Одна радість – ця гидота більше не буде нас вбивати, – каже жінка і фотографує все побачене. Каже: «Відправлю світлини онукам у Львів».

Выставка на Куликовом поле в Одессе, март 2025 г.
Выставка вражеской техники на Куликовом поле в Одессе
Вражеская техника на Куликовом поле
Вражеская техника на Куликовом поле в Одессе
Российская техника в Одессе: выставка на Куликовом поле
На Куликовом поле - выставка российской техники
Раніше в центрі Одеси встановили вражаючого «Звіра війни»

Серед експонатів – БТР, БМП та пошкоджений трансформатор. Щось з виставленого має свій немалий вік – ще з радянських часів. А ось – вже «модифікований варіант»: БТР зі зміненими баштою та кулеметом.

Выставка на Куликовом поле, Одесса, март 2025 г.
Одесситы смотрят на вражескую технику на Куликовом поле, 2025 г.
Выставка российской техники на Куликовом поле в Одессе
Вражеская техника, уничтоженная ВСУ на выставке в Одессе
Выставка на Куликовом поле в Одессе: уничтоженная техника россиян
Техника врага на выставке в Одессе

Майже кожний експонат супроводжується попередженням: не чіпати руками. Люди слухаються. А от подивитися, аби побачити, «що ж там всередині» намагаються майже всі, особливо діти.

Чую, як хтось цитує слова народженої під час війни пісні: «Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!».

Тільки так!..

Выставка на одесском Куликовом поле: вражеская техника
Выставка на одесском Куликовом поле: уничтоженная техника врага
Выставка на одесском Куликовом поле: техника россиян
Выставка на Куликовом поле в Одессе: вражеская техника
Уничтоженная ВСУ вражеская техника - выставка в Одессе
Уничтоженная российская техника - выставка в Одессе, март 2025 г.

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Фото авторки

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