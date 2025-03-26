– От так дивишся – і стає моторошно. Одна радість – ця гидота більше не буде нас вбивати, – каже жінка і фотографує все побачене. Каже: «Відправлю світлини онукам у Львів».

Серед експонатів – БТР, БМП та пошкоджений трансформатор. Щось з виставленого має свій немалий вік – ще з радянських часів. А ось – вже «модифікований варіант»: БТР зі зміненими баштою та кулеметом.

Майже кожний експонат супроводжується попередженням: не чіпати руками. Люди слухаються. А от подивитися, аби побачити, «що ж там всередині» намагаються майже всі, особливо діти.

Чую, як хтось цитує слова народженої під час війни пісні: «Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!».

Тільки так!..

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Фото авторки