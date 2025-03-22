Ні, наша земля не бідніє талантами! В цьому я ще раз переконався, виявивши в центрі Одеси таке ось художнє творіння. І війна — хай тричі будуть прокляті ті, хто її почав! — не перешкода інтелекту, а підказка.

Ось ця матеріалізована зі сталі думка, якщо говорити науково, називається інсталяцією і з’явилася вона в Одесі за адресою: Троїцька, 43.

Розшифрую: у сучасному образотворчому мистецтві інсталяція — об’ємно-просторова композиція з різноманітних реальних предметів, об’єднаних єдиним художнім задумом.

«Молох — звір війни» — так назвав своє творіння автор Михайло Рева.

Нагадаємо, Молох — це давньофінікійське божество, якому для жертвоприношень необхідно було живцем спалювати людей, переважно — дітей.

Що ж, усе максимально реалістично у Реви: безліч снарядних осколків, з яких він майстерно, з унікальною наполегливістю та терпінням зібрав тушу російського Молоха, були розраховані на те, щоб знищити, дощенту спалити безліч життів синів та дочок неньки-України.

Сказати, що ця робота вражає — нічого не сказати. Скажу так: їй не місце в Одесі! Біля будівлі нікчемної та безглуздої ООН у Нью-Йорку стоїть скульптура роботи Євгенія Вучетича «Перекуємо мечі на орала!». Демонтувати її, до біса! Не перекували! Реалії, на жаль, інші, і їх більш ніж наочно демонструє «Молох» авторства українця Михайла Реви… Біля будівлі ООН «Молоху» й місце!

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Валерій БОЯНЖУ, Херсон — Одеса

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