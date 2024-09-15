Москва теж вміє горіти!

31 серпня відомий український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у своєму телеграм-каналі: “У москві горить адмінбудівля. Площа пожежі вже понад 1000 кв. км.” Звичайно ж, колега видав бажане за дійсне: площа пожежі лише перевищила 1000 кв. м. Погуглил “площа москви” – вона 2511 кв.км. Не півміста ж Москви горіло в останній день цього літа.

Стоп, а в чому проблема? Згадаймо: 14 вересня 1812 року горіла не якась там адмінбудівля: горіла ВСЯ москва! Тривала ця пожежа з 14 по 18 вересня під час окупації міста військами Наполеона. Між іншим, це був не прецедент: місто горіло під час великих пожеж 1547, 1571, 1610, 1626, 1629 та 1634 років. Усього за перші чотири з половиною століття свого існування москва 13 разів вигоряла вщент, і близько 100 разів вогонь знищував значну частину міста (5-6 тисяч будов).

До речі, іноземні війська неодноразово і до цього заходили до москви. Вона була захоплена Монгольською імперією у 1238 році, Золотою Ордою у 1382 році, Річчю Посполитою у 1610 році. Що стосується пожежі 1812 року, то в істориків досі немає впевненості, що паліями були французи.

Вночі російська армія відступила, вивела з міста практично всіх його жителів, а наступного дня до міста увійшли французькі війська разом із самим Наполеоном. І раптом – на тобі! – у Москві відразу спалахнула пожежа. Ось навіщо це треба було Наполеону!?

За офіційною російською версією, пожежа була викликана діями окупантів. Однак відомо, що наказ про підпал деяких казенних складів та інших будівель віддав Федір Ростопчин – генерал-губернатор москви. Бонопарт відвів військо із міста. Очевидець-француз згадував: “На четвертий день ми повернулися в місто і побачили там тільки руїни та попіл”.

Пожежа стихла вранці 18 вересня, знищивши три чверті міста. Повернувшись до кремля, Наполеон розпорядився знайти паліїв. Французький сержант Анрієн Бургонь згадував, що з числа паліїв “принаймні дві третини були каторжники, решта були міщани середнього класу та російські поліцейські, яких було легко впізнати за їхніми мундирами”.

Типова класика жанру, все як у “Безприданниці” Островського, де мужик стріляє в даму серця і волає: “Так не діставайся ж нікому!”. Стріляли і французи в Москві: перші розстріли винних у підпалах почалися після дізнань 24 вересня, всього було страчено близько 400 людей.

Цікавий, документально підтверджений факт: залишаючи москву, Наполеон взяв із собою томик “Енеїди” Котляревського (перше видання 1798 року). Ще зі школи пам’ятаю: “Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною…” Ось так і москва горіла.

У чудового українського художника Івана Айвазовського є картина “Пожежа Москви 1812 року”. Ось вона перед вами. Іван Костянтинович (русифікований Ованес Айвазян) народився у Феодосії 1817 року, тож пожежі цієї не бачив. Те, що на картині, це художник просто собі уявив. Ну і що заважає кожному з нас уявити пожежу в москві в 2024 році? Адже, як сказав середньовічний філософ Нікколо Макіавеллі, “якщо хочеш зрозуміти як буде, дізнайся як було”.

Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса