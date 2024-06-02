Мобілізація в Україні: чи буде відстрочка по догляду за родичем?

Наскільки збільшать штрафи за ухилення від мобілізації 9 травня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу про посилення відповідальності за військові правопорушення», згідно якому закріплено збільшення штрафів для тих, хто ухиляється від мобілізації. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Хто такі резервісти ЗСУ та чим відрізняються від військовозобов’язаних 18 травня в Україні відзначається День резервіста. Резервісти – це люди, які мали досвід військової служби, але потім її залишили з умою, що у випадку необхідності мають негайно на неї повернутися. Але з 2024 року відмінено призов, тому резерв буде формуватися інакше. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ