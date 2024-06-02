Мобілізація в Україні: чи буде відстрочка по догляду за родичем?

У зв’язку з посиленням мобілізації ТЦК перевірятимуть військовозобов’язаних, чи справді вони мають право на відстрочку по догляду за хворими родичами. Хто підлягає перевірці та як отримати відстрочку?
Хто підлягає перевірці
- Особи, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та (або) своїм батьком або матір’ю (батьком або матір’ю дружини (чоловіка) – за певних умов), які за висновком МСЕК або ЛКК потребують постійного догляду.
- Особи, у яких один із батьків є особою з інвалідністю І або ІІ групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними і відповідно до закону зобов’язані їх утримувати.
- Члени сім’ї другого ступеня спорідненості особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за ним (не більше одного і за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня спорідненості).
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У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступенів спорідненості норма цього пункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня спорідненості особи з інвалідністю І або ІІ групи.
Як отримати відстрочку
- Військовозобов’язаним, які здійснюють догляд, слід звернутися до місцевого територіального центру комплектування (військкомату) із заявою.
- До заяви додається письмова заява особи, яка потребує догляду. У довільній формі зазначаються ідентифікаційний код і підтверджується відсутність інших осіб, які можуть здійснювати постійний догляд.
- ТЦК повинен перевірити перебування такого військовозобов’язаного на військовому обліку, сімейні зв’язки військовозобов’язаного та особи, яка потребує догляду, наявність інших зареєстрованих (задекларованих) осіб за адресою місця проживання за допомогою різних реєстрів.
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