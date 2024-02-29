Мартениця: як святкують початок весни та господарського року на Одещині та в шести країнах світу

1 березня близьким дарують червоно-білий амулет. За болгарськими традиціями, саме цього дня починається новий господарський рік.

Білий колір символізує чоловічий початок, силу, сонце; червоний — жіночий початок, здоров’я, народження.

За старою традицією, яку і сьогодні дотримуються всі болгари світу, 1 березня найстарша жінка в сім’ї зав’язує дітям мартенички. Класичний вид мартениці – це скручені нитки білого та червоного кольору. Вони можуть мати різні форми, зав’язуватися на руці або кріпитись на одяг у вигляді брошки. Колись мартениці носили лише жінки та діти, але в середині минулого століття їх почали носити і чоловіки. Деякі навіть пов’язують мартениці домашнім тваринам і фруктові дерева.

Що дає подарований мартениця

За повір’ям, саме подарована мартениця приносить щастя і удачу, тому кожен намагається подарувати оберіг своїм рідним та близьким. Але для цього мартенички спочатку потрібно зробити своїми руками. Тому до настання весни вчителі багатьох шкіл із болгарським етнічним складом учнів влаштовують майстер-класи з виготовлення оберегів.

Найактивнішими є учні молодших класів. У ці останні, ще холодні лютневі дні вони натхненно створюють квіточки чи чоловічків (Піжо та Пенда) білого та червоного кольорів.

Учні болгарської недільної школи «Болгарчик» в Арцизі також щороку на уроках з рукоділля створюють весняні подарунки для себе та своїх близьких. Школа існує з 2014 року, тому майстрів створювати мартениці власними руками вже накопичилося безліч. Творчість авторів заслуговує на захоплення. Адже незмінними залишаються кольори, а форма залежить від польоту фантазії творців.

Скільки потрібно носити мартеницю

Мартеницю потрібно носити до того моменту, поки у дворі не зацвіте перше плодове дерево. Тоді на одну з запашних гілок необхідно акуратно зав’язати заряджену своєю енергетикою мартеницю і загадати потаємне бажання. Спробуйте і ви, дорогі читачі, зробити мартеницю, і нехай здійсняться ваші мрії!

Як зробити мартеницю

Для виготовлення оберега нам знадобляться вовняні нитки червоного та білого кольору та картон (розміром з візитку).

Спочатку робимо шнурок: дві довгі нитки обох кольорів переплітаємо між собою і туго скручуємо. Зв’язуємо кінчики вузликами. Далі шматок картону обмотуємо пряжею та відрізаємо нитку. Чим більше витків пряжі намотано – тим пишніше виходить мартеничка. Пов’язуємо з одного боку шнурком, а з іншого боку обрізаємо ножицями, щоб звільнити від картону. Відступивши приблизно сантиметр від верху виробу, ниткою обв’язуємо бутон.

Мартениця готова!

З цієї ж заготовки можна зробити і чоловічків Піжо і Пенду. Достатньо відокремити від дзвіночка ручки, що вийшов, обв’язавши їх ниткою. А ще ніжки – для фігурки хлопчика.

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