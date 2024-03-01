Мартениці — що символізують ці біло-червоні весняні обереги

Сила мартениці в поєднанні двох енергетично сильних кольорів. Червоний – означає енергію та здоров’я, а білий – довголіття. Її класичний вид – це скручені нитки білого та червоного кольору. Такий самий символ, який називається мерцишор, 1 березня дарують один одному також молдавани та румуни.

Першого дня весни найстарша жінка в родині зав’язує дітям мартенички. Вони можуть бути у вигляді квіточок, ляльок, ягід, мати різні форми та зав’язуватися на руці або чіплятися на одяг. Незмінними є лише кольори.

Колись мартениці носили тільки жінки та діти, але в середині минулого століття їх почали носити і чоловіки. Дехто навіть прикрашає мартеницями своїх домашніх тварин та фруктові дерева. Також заведено вважати, що саме подарована мартениця приносить щастя та удачу, тому всі намагаються подарувати їх своїм рідним та близьким. А щоб їх подарувати, їх потрібно спочатку виготовити. Тому перед приходом весни вчителі багатьох шкіл із болгарським та молдавським етнічним складом учнів влаштовують майстер-класи з виготовлення цих прикрас.

І вже 1 березня в багатьох мешканців півдня Одеської області можна побачити на одязі ці біло-червоні брошки, які дарують гарний настрій і володарям мартениць, і тим, хто ними може милуватися.