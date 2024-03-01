Новини Одеси та Одеської області

Мартениці — що символізують ці біло-червоні весняні обереги

Мартениці — що символізують ці біло-червоні весняні обереги

Багато людей, особливо старшого віку, вірять у силу пристріту. Тому й носять щось у якості оберега, що захищає від зла та зміцнює ауру. У болгар одним із таких предметів є мартениця. І хоча її головним призначенням є не захист від злого, а притягування доброго, мартениця давно перетворилася на оберіг.

Сила мартениці в поєднанні двох енергетично сильних кольорів. Червоний – означає енергію та здоров’я, а білий – довголіття. Її класичний вид – це скручені нитки білого та червоного кольору. Такий самий символ, який називається мерцишор, 1 березня дарують один одному також молдавани та румуни.

Першого дня весни найстарша жінка в родині зав’язує дітям мартенички. Вони можуть бути у вигляді квіточок, ляльок, ягід, мати різні форми та зав’язуватися на руці або чіплятися на одяг. Незмінними є лише кольори.

мартница

Колись мартениці носили тільки жінки та діти, але в середині минулого століття їх почали носити і чоловіки. Дехто навіть прикрашає мартеницями своїх домашніх тварин та фруктові дерева. Також заведено вважати, що саме подарована мартениця приносить щастя та удачу, тому всі намагаються подарувати їх своїм рідним та близьким. А щоб їх подарувати, їх потрібно спочатку виготовити. Тому перед приходом весни вчителі багатьох шкіл із болгарським та молдавським етнічним складом учнів влаштовують майстер-класи з виготовлення цих прикрас.

І вже 1 березня в багатьох мешканців півдня Одеської області можна побачити на одязі ці біло-червоні брошки, які дарують гарний настрій і володарям мартениць, і тим, хто ними може милуватися.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ
[mistape]
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk