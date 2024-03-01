В Одесі масово пройшли обшуки у чиновників мерії: у чому їх підозрюють

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Як стало відомо, до корупційної схеми причетні посадові особи Одеської мерії, відповідальні за питання розміщення реклами, а також співробітники комунального підприємства.

Згідно з розробленим планом, комунальники фіксували порушення правил розміщення реклами на фасадах закладів надання послуг та закладів харчування в Одесі, зокрема, без належних дозвільних документів.

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Однак разом із повідомленням про необхідність демонтажу рекламних конструкцій, підприємці отримували реквізити банківських рахунків. Гроші, надіслані від підприємців, давали змогу посадовцям “закривати очі” на порушення правил розміщення реклами, а їхнім власникам – уникнути демонтажу.

Як встановили правоохоронці, щомісяця така схема приносила від 300 тисяч до півмільйона гривень незаконних доходів.

Також чиновники налагодили злочинну схему – незаконне переправлення призовників через державний кордон за допомогою підроблених медичних документів.

Залежно від участі у “схемах” трьом фігурантам повідомили про підозру:

– ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом);

– ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюється коло осіб, які були залучені до виготовлення підроблених документів для ухилянтів та до корупційної схеми розміщення реклами.