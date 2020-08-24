Аферисты-аристократы: одесские мошенники были психологами и джентльменами

«Мойщики» — аферисты-аристократы

В одесской полиции всегда работали знатоки своего дела, иначе было нельзя. Ведь большинство мошенников были профессионалами, и чтобы их поймать, полицейские также должны были иметь соответствующую подготовку. Компьютеров в то время не было, поэтому приходилось полагаться на собственные способности — иметь хорошую зрительную память, знать всех одесских преступников в лицо, уметь быстро принимать решения.

Впрочем, отправить афериста за решетку не всегда удавалось. Преступники придумывали искусные мошеннические схемы, и поймать их за руку было очень проблематично. Среди таких мастеров были железнодорожные воры — «мойщики» и «чемоданщики». «Чемоданщики» действовали на больших железнодорожных развилках. Ночью они проходили по поезду и выискивали кладь, которая «плохо лежала». Багаж выбрасывали из поезда неподалеку от станции, и пока состав стоял, «чемоданщик» находил его, вынимал все самое ценное и возвращался в поезд.

И если «чемоданщика» можно было призвать к ответу, то «мойщики» работали тоньше и хитрее. Поймать их было практически невозможно. Они выслеживали тех пассажиров, которые везли при себе крупные суммы. «Мойщик» ездил преимущественно первым классом и выглядел настоящим аристократом. У многих было неплохое образование, они знали иностранные языки, что вызывало еще больше доверия.

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Еще одним профессиональным качеством было знание психологии — они умели так разговорить собеседника, что он выкладывал им даже то, что не хотел. Выяснив, кто из пассажиров везет крупную сумму денег, «мойщик» предлагал ему выкурить дорогую сигару или выпить французского коньяка. Сигары были пропитаны наркотиком, а в коньяк добавляли снотворное. Когда все пассажиры в купе засыпали, «мойщик» вытаскивал деньги и передавал их помощнику, который выходил на первой же станции. А утром, когда обнаруживалась пропажа, у жертвы даже не возникало никаких подозрений относительно других пассажиров. Улов «мойщика» обычно составлял несколько тысяч рублей за ночь. Особым шиком у представителей этой профессии считалось забрать у жертвы не все деньги, чтобы она могла добраться домой.

Магазинным воровством занимались даже дамы

Другой разновидностью одесских мошенников были карманники, которые на воровском жаргоне назывались «маравихерами». У каждого из них была своя специализация — «брючники», «пиджачники», «часовщики», «чистильщики» и «ридикюльщики». Чем занимались «брючники» и «часовщики», понятно, а «ридикюльщики» специализировались на краже дамских кошельков. Карманники работали вдвоем — один как бы случайно толкал клиента, а другой в этот момент вытаскивал кошелек.

Самыми высококвалифицированными считались «чистильщики». Эта воровская специальность была самой молодой — она появилась в середине XVIII века, но просуществовала недолго. У какого-нибудь банка или казначейства два вора высматривали клиента побогаче. Один подходил к нему и говорил, что у него «вся спина белая» и предлагал почистить ему сюртук. Владелец соглашался, выворачивал шею, пытаясь посмотреть, сильно ли он запачкался. В этот момент к жертве подходил второй вор и незаметно вытаскивал бумажник.

Воровством не гнушались и представительницы прекрасного пола, не уступавшие в воровской квалификации знаменитой Золотой Ручке. Дамы, промышлявшие по мануфактурным магазинам, назывались изящным термином «шопен-фелер». Единственным их инструментом было платье, сшитое внизу с нижней юбкой, — так, чтобы получался мешок. В поясе платье немного распарывали, и в это отверстие сбрасывали ворованный товар. Дамы выходили «на охоту» вдвоем и в дневное время, когда в магазинах было много покупателей, чтобы приказчик не слишком следил за ними. Пока одна отвлекала приказчика, другая прятала в юбку-мешок самый дорогой товар.

Жадность приводила к плачевным последствиям

Одесским аферистам было известно множество видов самого изощренного мошенничества: получение денег по фальшивым чекам, продажа несуществующих имений и недвижимости. Они придумывали сложнейшие схемы, которые и сегодня осуществить было бы не так просто, но одной из самых виртуозных была продажа фальшивых денег без самих денег.

Что удивительно, на удочку мошенников попадались не малограмотные мещане, а образованные люди, занимавшие видное положение в обществе. В то время, если не хватало денег для расширения дела, было принято давать объявление в газету о том, что нужна крупная сумма под соответствующие проценты. По таким объявлениям мошенники и находили свои жертвы.

Аферисты предлагали им фальшивые деньги в обмен на настоящие — примерно за тысячу настоящих рублей давали четыре-пять тысяч фальшивых. Уговаривать умели так, что у жертвы вскоре просыпалась отчаянная жадность. Преступники рассказывали, что фальсификат печатают аж в Лондоне, на бумаге высочайшего качества и, чтобы «клиент» не сомневался, предлагали ему проверить в магазине несколько ассигнаций. Разумеется, деньги мошенники выдавали настоящие, которые принимали даже в банке, и человек успокаивался, предвкушая скорое обогащение.

Аферисты так виртуозно запутывали свою жертву, что она окончательно переставала соображать и за свои настоящие деньги получала даже не фальшивки, а просто пакет резаной бумаги или ящик с махоркой. Обратиться в полицию обманутый человек не мог — ведь он пытался купить фальшивые деньги.

Если же преступникам приходилось сбывать фальшивки, то они действовали через подставных лиц. Такого «сбытчика» однажды задержали в магазине Пташникова, кроме того, в Одессе был арестован владелец аптеки на Дальницкой, который также занимался сбытом фальшивок.

Грабеж в присутствии хозяев

В Одессе работали воры-скокари, совершавшие квартирные кражи. Они могли ограбить квартиру не только в отсутствие хозяев, но и в ночное время, когда те спали. В их набор инструментов входил целый арсенал: отмычки, долото «выдра», ломик «фомка». Некоторые брали с собой коловорот и ручную пилу, инструмент для резки металлических касс, клещи и специальное приспособление, которым могли провернуть в двери ключ, вставленный изнутри.

Румынские гастроли

В Одессу приезжали даже гастролеры из соседних стран. Был случай, когда в городе поймали карманника, приехавшего из Румынии. Он не знал ни слова по-русски, зато выглядел сногсшибательно и поэтому не вызывал подозрений. Его поймали во время лотереи-аллегри, где он чистил карманы одесситов.

Фото: Чисто Одесский сайт, the-criminal