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Маленькі герої: як діти з Великої Михайлівки допомагають захищати Україну

Маленькі герої: як діти з Великої Михайлівки допомагають захищати Україну

У ці важкі часи найбільш зворушливим є те, що навіть діти не стоять осторонь і своїми внесками допомагають захищати Україну. Бо їм тут жити, і вони борються за це право.

Учні всіх навчальних закладів за підтримки вчителів та батьків проводять благодійні ярмарки, долучаються до добродійних акцій, беруть участь у благочинних концертах.

Багато добрих справ ініціювали і провели учні шостого класу з ліцею у селі Велика Михайлівка ліцею разом з класною керівницею Оксаною Коземерчук та своїми батьками. Виготовляли окопні свічки, колядували, продавали ялинкові прикраси, малювали для наших захисників. 

Усім серцем прагнуть миру і юні самодіяльні артисти – члени театрального гуртка Великомихайлівського опорного ліцею. Разом з художньою керівницею гуртка – вчителькою початкових класів Наталією Шептій — вони підготували кілька вистав, а внески глядачів передали на потреби ЗСУ.

Учениця 10 класу Новопетрівського ліцею Катерина Маспанова брала участь у конкурсі пам’яті заслуженого працівника освіти України поетеси Галини Могильницької, де в якості нагороди здобула сертифікат на суму 500 гривень. Ці кошти Катерина віддала на потреби захисників.

Розчулив до сліз своїм благородним вчинком юний мешканець Великої Михайлівки Костя Облапов. Гроші, подаровані йому на день народження, він віддав на потреби ЗСУ. Передаючи їх волонтерці Галині Коммунішиній, він сказав: «Їм ці кошти потрібніші. За них можна щось придбати нашим захисникам. Бо вони не знають, що їх чекає сьогодні, завтра або через годину. А в мене є все!»

Педагогічна та учнівська спільнота Вишневської гімназії (Цебриківська громада) також щиро допомагають. На одному з останніх заходів на підтримку ЗСУ вони зібрали 17 тисяч гривень. Ці кошти вирішили відправити на посилення протиповітряної оборони Одещини.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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