Маленькие герои: как дети из Великой Михайловки помогают защищать Украину

Ученики всех учебных заведений при поддержке учителей и родителей проводят благотворительные ярмарки, приобщаются к благотворительным акциям, участвуют в благотворительных концертах.

Много добрых дел инициировали и провели ученики шестого класса из лицея в селе Великая Михайловка лицея вместе с классной руководительницей Оксаной Коземерчук и своими родителями. Изготавливали окопные свечи, колядовали, продавали елочные украшения, рисовали для наших защитников.

Всем сердцем хотят мира и юные самодеятельные артисты — члены театрального кружка Великомихайловского опорного лицея. Вместе с художественным руководителем кружка — учительницей начальных классов Натальей Шептий — они подготовили несколько спектаклей, а взносы зрителей передали на нужды ВСУ.

Ученица 10 класса Новопетровского лицея Екатерина Маспанова принимала участие в конкурсе памяти заслуженного работника образования Украины поэтессы Галины Могильницкой, где в качестве награды получила сертификат на сумму 500 гривен. Эти средства Екатерина отдала на нужды защитников.

Растрогал до слез своим благородным поступком юный житель Великой Михайловки Костя Облапов. Деньги, подаренные ему на день рождения, он отдал на нужды ВСУ. Передавая их волонтеру Галине Коммунишиной, он сказал: «Им эти средства нужнее. За них можно что-то приобрести нашим защитникам. Потому что они не знают, что их ждет сегодня, завтра или через час. А у меня есть все!»

Педагогическое и ученическое сообщество Вишневской гимназии (Цебриковская община) также искренне помогают. На одном из последних мероприятий в поддержку ВСУ они собрали 17 тысяч гривен. Эти средства решили отправить на усиление противовоздушной обороны Одесщины.