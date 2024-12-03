Керівник Любашівської громади: про підтримку ЗСУ та ветеранів і «гаряче» відрядження на Схід

За словами очільника Любашівської селищної ради Геннадія Павлова, на фронт громада передає автомобілі, кожен з яких завантажується продуктами та всім необхідним, безпілотники, обмундирування тощо.

Хто допомагає і скільки грошей виділяє громада?

– Депутатський корпус, аграрії, підприємці та жителі громади постійно надають допомогу ЗСУ та ветеранам війни, – зазначив Геннадій Павлов. – Лише цьогоріч громада на реалізацію «Програми соціального захисту населення на 2022-2024 роки» виділила понад п’ять мільйонів гривень. Значна стаття видатків – це підтримка бійців ЗСУ, їхніх родин, допомога в лікуванні поранених і хворих воїнів.

– Геннадію Анатолійовичу, скільки ветеранів вже скористалися матеріальною допомогою на лікування?

– Лише за перше півріччя цього року її отримали 93 захисники, а восени ще 96. Сума склала близько трьох мільйонів гривень. Грошову допомогу на лікування внаслідок отриманого поранення надано 84 нашим землякам в сумі близько двох мільйонів. Важкопораненим, які потребують довготривалого лікування та реабілітації, матеріальна допомога в сумі 30 тисяч гривень надається щорічно. Підтримують поранених і старостати, влаштовуючи збір коштів на благодійних ярмарках. Наша волонтерська спільнота «Архангела Михайла» відправляє посилки у Харківський військовий шпиталь. На жаль, 28 наших захисників отримали інвалідність внаслідок поранення.

Наразі ми вже завершуємо розробляти окрему комплексну програму підтримки наших захисників, ветеранів, їхніх сімей та родин воїнів, зниклих безвісти.

Підтримку надаємо дітям воїнів – вони забезпечені безкоштовним харчуванням у школах і дитячих садках, а також іншими пільгами.

Про співпрацю та відрядження бригадиром на Покровський напрямок

– Чи є у громаді фахівець, який відповідає за роботу з ветеранами ЗСУ?

– Крім фахівців ЦНАПу, нашими ветеранами переймається завідувачка сектору ветеранської політики та зв’язків з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Світлана Гінжул.

– Які ще організації підтримують військовослужбовців?

– Для якісного надання ветеранам та членам їхніх сімей соцпослуг ми уклали меморандуми та угоди про співпрацю з Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції, Міністерством у справах ветеранів, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Одеській області, Подільською філією обласного центру зайнятості, Регіональним сервісним центром МВС в Одеській області, Головним управлінням Держгеокадастру, Подільським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Управлінням соцзахисту населення Подільської райдержадміністрації. Також зустрічалися з представниками «Ветеранс Хаб Одеса». Найближчим часом плануємо підписати з ними меморандум про співпрацю щодо надання нашим ветеранам психологічної, соціальної та юридичної допомоги, розвитку ветеранського бізнесу, освітніх програм тощо.

– Восени ви побували у відрядженні на Сході країни. Поділіться своїми враженнями.

– Так, з керівника громади на пару місяців довелося перевтілитися у бригадира будівельників. На Покровському напрямку, працюючи неподалік лінії фронту, ми будували фортифікації та виконували інші завдання. Для безпеки трудилися в бронежилетах і касках. Відверто скажу, що вражень від поїздки вистачить на все життя. Адже щодня звучала артилерійська канонада, літали літаки. Якось на світанку ворожа ракета влучила у дитсадок. Це метрів з 50 від школи, у якій ми ночували. Але поталанило нам повернутись живими.

Побувавши в зоні бойових дій, війну сприймаєш гостріше. Отже, продовжуємо зараз і надалі допомагатимемо армії та постраждалим від війни.

Куди звертатися ветеранам у Любашівській громаді?

Заявки для отримання допомог, передбачених програмою соцзахисту, подаються до Любашівської селищної ради або до ЦНАПу селищної ради.

Телефони для довідок: (264) 2-22-21, 2-62-61.

Ірина Заміхановська, начальниця ЦНАПу – тел. (067) 922-11-92.

Комунальна установа «Надання соціальних послуг Любашівської селищної ради – тел. (04864) 2-64-40.

Дмитро Кузьменко, головний спеціаліст сектору ветеранської політики – тел. (098) 130-21-57.

На верхньому фото: Бригада з Одещини на Донбасі

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