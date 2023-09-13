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Знаменита одеситка влаштувалася на російське телебачення

Знаменита одеситка влаштувалася на російське телебачення

Одеситка Регіна Тодоренко, колишня українська телеведуча-зрадниця, влаштувалася на нову роботу. Тепер у ролі телеведучої вона показуватиме “глибоку душу росіян”.

Про це пише інтернет-видання Gazeta.ua

Регіна Тодоренка, стала знаменитою завдяки українському проєкту “Орел і Решка”. А зараз стала ведучою російського туристичного проєкту “Руссо Експресо”.

У пропагандистській програмі вона зі співведучим розповідатимуть про “найнеймовірніших людей і пам’яток” росії.

Поки рідне місто Регіни не спить від тривог через російські атаки, вона заробляти криваві гроші.

Співведучим артистки буде росіянин, шоумен Тимур Родрігес.

І поки ми усі пам’ятаємо, як російська армія вивозила з українських домівок унітази та ставила наші електрочайники на свої газові плити, Тодоренко буде показувати “справжню розкіш” росії.

Українці гостро відреагували на цинічність ведучої.

“Запроданка”, “Тварюка продажна”, “Ти гірше, ніж проститутка із траси”, “Немає чого в Одесу їхати. Ми тебе тут не чекаємо”, “Горіти тобі у пеклі”, “Як тобі спиться по ночах?”, “Сиди на болотах проклята колаборантка”, – писали в соцмережах.

Нагадаємо, що торік президент Володимир Зеленський затвердив санкції РНБО проти низки артистів з України і РФ. У санкційний список потрапили і Регіна Тодоренко. Окрім неї список поповнили Ані Лорак, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова.

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