Ксероз: як боротися із сухістю шкіри

Ксероз: чим небезпечна сухість шкіри

Патологічна сухість шкіри, зумовлена зміною її гідроліпідного балансу, називається ксерозом. Характерні проблемні місця при цьому — лікті, коліна, кисті рук і стопи, але процес може проявлятися і на інших ділянках тіла, наприклад, на животі та спині.

Ксероз — дуже поширений стан, від якого тією чи іншою мірою страждає кожна п’ята людина на землі. Водночас розділяють різні причини розвитку і ступені вираженості патології. І якщо на початковій стадії з проблемою можна впоратися за допомогою спеціальних зволожувальних засобів, то запущений ксероз порушує захисні функції шкіри і стає стартовим майданчиком для виникнення дерматозів та інших шкірних захворювань.

Чому виникає надмірна сухість шкіри

Порушення водно-жирового балансу шкіри може бути наслідком різних причин, залежно від яких ксероз поділяють на три групи:

вроджений (спадковий) — пов’язаний із генетичними мутаціями, які призводять до порушень в епідермісі (сухість шкіри проявляється змалечку та присутня впродовж усього життя);

набутий — розвивається під впливом різних зовнішніх чинників (занадто сухе повітря, холод або спека, обвітрювання, надмірний вплив ультрафіолету), а також може бути супутнім симптомом таких захворювань, як цукровий діабет, тиреоїдит, гепатит, ниркова недостатність, гастрит, холецистит, невроз, гіповітаміноз, анемія, атопічний дерматит;

сенільний (старечий) — зумовлений віковими змінами гормонального балансу, активності сальних і потових залоз (часто призводить до появи тріщин на п’ятах і кистях, лущення шкіри на гомілках).

Крім того, проблеми зі шкірою можуть спричинити порушення режиму сну і відпочинку, неправильне харчування, зміна часових поясів.

Основні симптоми ксерозу

Фахівці виділяють чотири стадії розвитку ксерозу, кожній з яких властивий окремий комплекс симптомів. Але до загальних проявів патології належать відчуття стягнутості, дискомфорту та підвищеної чутливості шкіри, поява на ній характерних лусочок. На пізніших стадіях шкірний покрив стає шорстким, на ньому виникають висипання, тріщинки і навіть виразки.

Також більшість пацієнтів із ксерозом скаржаться на свербіж шкіри, іноді — печіння, водночас симптоматика погіршується після контакту з водою і сухим повітрям.

Як лікується сухість шкіри

Якщо дерматолог підозрює, що стан шкіри зумовлений внутрішніми хворобами, пацієнта скеровують на додаткові обстеження: аналізи крові та сечі, УЗД щитоподібної залози, органів черевної порожнини.

У лікуванні ксерозу використовується комплексний підхід, спрямований на усунення симптомів і зведення до мінімуму причин, що спровокували проблему. Спеціаліст (дерматолог, косметолог) підбирає лікувальну косметику, орієнтуючись на індивідуальні особливості шкіри та організму. За необхідності можуть бути призначені засоби з топічними кортикостероїдами та обробка антисептиками.

Профілактика ксерозу

Пацієнту з ксерозом рекомендується:

приймати вітамінні комплекси та біодобавки, що поліпшують стан шкіри;

уникати частого купання в гарячій воді, використання агресивних мийних засобів, скрабів і жорстких мочалок;

бути фізично активним і регулярно виконувати вправи, що поліпшують кровообіг.