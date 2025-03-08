Втілила цю ідею в життя Світлана Крук, керівник спільноти «Бессарабський німецький дім». А допомогли їй в цьому центр зайнятості, через який вона отримала грантовий проект, агенція розвитку, бессарабські німці і друзі.

У день відкриття для дітей влаштували майстер-клас із розпису пряників та ігрові розваги. А поки дітлахи розважалися, їхні матусі відпочивали на другому поверсі будівлі за чашкою кави.

Ідея Світлани Крук про створення жіночого клубу одразу сподобалась жінкам.

– Це саме те, про що я мріяла, – щоб поки дитина зайнята, я могла насолодитися цікавим відпочинком в жіночому колі, а не гаяти час у парку на лавці, втикаючи в телефон, – сказала одна з молодих матусь.

Тут, на другому поверсі, затишно і все наче налаштоване на творчий відпочинок – старовинні меблі, картини, рояль, якому 200 років, підсвічники.

За чашкою кави жінки обговорили плани жіночого клубу: проводити літературні, поетичні, музичні зустрічі, вернісажі.

Діти ж розважилися досхочу, а потім, спакувавши свої пряничні витвори у мішечки з логотипом майстерні, задоволені пішли додому.

Для всіх, хто бажає приєднатися до жіночого клубу, – «Дитяча майстерня» буде працювати кожної суботи починаючи з 11-ї години.

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На знімках: Дитяча майстерня та жіночий клуб відкрито!