Эту идею воплотила в жизнь Светлана Крук, руководитель сообщества «Бессарабский немецкий дом». А помогли ей в этом центр занятости, через который она получила грантовый проект, агентство развития, бессарабские немцы и друзья.

В день открытия для детей устроили мастер-класс по росписи пряников и игровые развлечения. А пока дети веселились, их мамы отдыхали на втором этаже здания за чашкой кофе.

Идея Светланы Крук о создании женского клуба сразу понравилась женщинам.

– Это именно то, о чем я мечтала, – чтобы пока ребенок занят, я могла насладиться интересным отдыхом в женском кругу, а не терять время в парке на лавочке, уткнувшись в телефон, – сказала одна из молодых мам.

Здесь, на втором этаже, уютно, и все будто бы создано для творческого отдыха – старинная мебель, картины, рояль, которому 200 лет, подсвечники.

За чашкой кофе женщины обсудили планы женского клуба: проводить литературные, поэтические, музыкальные встречи, вернисажи.

Дети вдоволь повеселились, а затем, упаковывая свои пряничные творения в мешочки с логотипом мастерской, довольные отправились домой.

Для всех, кто желает присоединиться к женскому клубу, – «Детская мастерская» будет работать каждую субботу, начиная с 11 часов.

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На фото: Детская мастерская и женский клуб открыты!