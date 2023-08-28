Обласний центр молдавської культури відкрили в Ізмаїльському районі

На початку 2023 року в Ізмаїльському районі було відкрито обласний Центр молдавської культури (ОЦМК). Він отримав прописку у найбільшому молдавському селі «молдавської» громади.

За даними останнього перепису населення, 49% жителів Ренійської громади – молдавани.

— Ми давно мріяли про культурний центр молдаван України обласного масштабу ще задовго до початку великої війни, — розповідає директор ОЦМК Маргарита Бабере. – Шукали однодумців, вели переговори в органах влади, нам допомагав голова Ренійської громади Ігор Плехов, який не переставав доводити, що такий центр має бути не в Одесі, не в райцентрі, а саме там, де компактно мешкають етнічні молдавани. Довгоочікуване для нас рішення Одеської облради було ухвалено під час широкомасштабної війни.

За роботу ми взялися з великим ентузіазмом! Громада виділила нам три приміщення на першому поверсі Новосільського Будинку культури, але там потрібно було провести великий обсяг ремонтних робіт. Робили його самотужки, нам допомагали жителі села та наші численні друзі – хтось фінансами, хтось приходив на толоки. На сьогодні ремонт завершено, оформляємо приміщення.

— Але ж паралельно з цим центр вів і свою безпосередню роботу?

— Звичайно. Але ми змушені були шукати нові форми. Ви знаєте, що всі молдавські культурні форуми – вони яскраві, вони сповнені запальної музики і завжди завершуються широкою молдавською хорою. У період великої війни ми не можемо проводити масових заходів, немає настрою для танців – щодня стежимо за станом справ на фронті…

Тому ми використовуємо малі форми роботи, проводимо зустрічі у вузькому колі. Наприклад, це зустрічі зі старожилами, які розповідають про старовинні звичаї та традиції молдавських сіл, а вони різні, у всіх є свої нюанси. Знімаємо відео – про молдавські традиції, про красу нашого рідного багатонаціонального Українського Придунав’я, про свята, зокрема державні. Відео озвучуємо молдавською мовою з перекладом українською, або навпаки. Наразі завершуємо роботу над відеосюжетом до Дня Незалежності України.

— Як залучаєте до роботи центру молоде покоління?

— Провели дитячий фестиваль «Джерело перлин нації» у форматі онлайн, він став міжнародним. Свої творчі роботи надіслали наші друзі з Румунії, Болгарії, Молдови. Найкращі творчі колективи були відзначені кубками та дипломами.

— Маргарита, знаю, що ви, як представник культурного центру, брали участь у міжнародних форумах розвитку транскордонного туризму. Але ж у країну, що воює, туристи не приїжджають…

— Але ж ми думаємо про перспективи! Розробляються механізми функціонування туристичного кластеру Кагул – Рені – Галац. Є проект «Розвиток та просування зеленого туризму у Дунайському секторі басейну Чорного моря (Кагульський район, Молдова; Ренійська громада, Україна; Галацький повіт, Румунія)», проводяться тренінги, семінари, і ми беремо участь у них.

Молдавська діаспора України має великі дружні зв’язки: нині ми збираємо дитячий творчий колектив для поїздки на міжнародний фестиваль до Болгарії, до села Климентове Аксаківської громади. Це село вже п’ять років є побратимом Новосільського. Виступи артистів з України, країни, де триває війна, показують міжнародній спільноті, наскільки ми сильні духом.

І ще ми проводимо велику роботу, щоб налагодити взаємозв’язок з усіма громадами Одещини, де компактно проживають молдавани: вони є в Кілійській, Саф’янівській та інших громадах. У нас великі плани та непереборне бажання їх реалізувати.

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