Жителі Одеської області почали декларувати знайдену зброю

Про це розповів начальник відділу контролю за обігом зброї Головного управління Нацполіції в Одеській області Юрій Терещук.

25 листопада набув чинності закон щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Згідно з чинним законодавством, громадяни, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю, її частини та боєприпаси до неї, повинні її задекларувати або добровільно здати в поліцію.

Декларуванню підлягають дозволені в обігу мисливська, гладкоствольна зброя, а також бойовий пістолет і автомат.

За тиждень декларування до поліції звернувся 21 житель області. На облік поставлено 28 одиниць вогнепальної зброї та близько 500 патронів до неї.

«Таку вогнепальну зброю дозволено використовувати виключно для захисту України та українського народу від російської агресії. Після завершення дії воєнного стану її необхідно буде здати або залишити у себе, переробивши на мисливську. Правоохоронці можуть вилучити її і під час процедури декларування в разі, якщо буде встановлений її власник або причетність до вчинення кримінальних злочинів», – пояснив Юрій Терещук.

Процедура декларування зброї