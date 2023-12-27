Кожен десятий — ВПО: як Ренійська громада підтримує і допомагає переселенцям

Кількість місцевого населення визначено виходячи з даних перепису 2001 року. Скільки сьогодні в Ренійській громаді «корінних» жителів і ВПО, сказати неможливо, оскільки процес міграції не фіксується.

Соцмережі — як майданчики для спілкування

У Телеграмі створено групу «ВПО Ренійської громади», в якій перебувають 537 осіб. У групі є і місцеві жителі — вони намагаються допомогти співвітчизникам.

Тут викладається інформація про те, хто, де і коли може отримати гуманітарну допомогу — від держави, громади, спонсорів, міжнародних організацій, релігійних громад. Роботодавці та Ренійська філія Центру зайнятості діляться інформацією про вакансії. Відділ культури анонсує заходи, які можуть скрасити дозвілля нових жителів громади.

Переселенці ставлять у групі питання, що їх цікавлять, просять підказати контакти місцевих майстрів — сантехніка, електрика. Комусь потрібен візок, комусь дитяче ліжечко, речі, меблі.

Частина оголошень — про житло: яке потрібне, що пропонується. Люди намагаються допомогти одне одному в транспортних питаннях: якщо хтось збирається з’їздити, приміром, до Миколаєва, і готовий взяти попутників.

За фінансової підтримки зарубіжних партнерів

Громадська організація «Регіональний аналітичний центр» у співпраці з міськрадою та за фінансової підтримки зарубіжних донорів реалізують у громаді цілу низку проєктів.

Один із них — «Екстрена освіта та психосоціальна підтримка постраждалого від конфлікту населення в Україні та Молдові, особливо дівчат, хлопців, підлітків і жінок». У рамках цього проєкту проводять індивідуальні та групові заняття з психологом: Ірина Проскуріна навчає, як зберегти ментальне здоров’я, як протистояти насильству, для дітей організовують ігри, творчі майстерні та, звісно, спортивні заняття на свіжому повітрі.

Тричі на тиждень у Рені для всіх охочих переселенців проводяться заняття з йоги.

Також у рамках програми можна отримати безоплатні консультації з питань встановлення статусу учасника бойових дій, члена сім’ї загиблого, особи з інвалідністю внаслідок війни, інформацію про оформлення субсидій, реєстрацію місця проживання тощо.

У рамках проєкту «Соціальна згуртованість і підтримка внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих верств населення в громадах на півдні Одеської області» проведені тренінги з подолання стресу та управління проблемами.

Ренійський центр позашкільної освіти «Перлина» став учасником проєкту «Багатосекторний підхід до дітей і підлітків, які постраждали від війни».

Напередодні різдвяних свят «Перлина» отримала для вихованців інтерактивний комплект, який дасть змогу зробити заняття в гуртках яскравішими та ефективнішими.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.