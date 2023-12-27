Каждый десятый – ВПЛ: как Ренийская громада поддерживает и помогает переселенцам

Количество местного населения определено исходя из данных переписи 2001 года. Сколько сегодня в Ренийской громаде «коренных» жителей и ВПЛ, сказать невозможно, поскольку процесс миграции не фиксируется.

Соцсети – как площадки для общения

В Телеграме создана группа «ВПО Ренійської громади», в которой состоят 537 человек. В группе есть и местные жители — они стараются помочь соотечественникам.

Здесь выкладывается информация о том, кто, где и когда может получить гуманитарную помощь — от государства, громады, спонсоров, международных организаций, религиозных общин. Работодатели и Ренийский филиал Центра занятости делятся информацией о вакансиях. Отдел культуры анонсирует мероприятия, которые могут скрасить досуг новых жителей громады.

Переселенцы задают в группе интересующие их вопросы, просят подсказать контакты местных мастеров – сантехника, электрика. Кому-то нужна коляска, кому-то детская кроватка, вещи, мебель.

Часть объявлений – о жилье: какое требуется, что предлагается. Люди пытаются помочь друг другу в транспортных вопросах: если кто-то собирается съездить, к примеру, в Николаев, и готов взять попутчиков.

При финансовой поддержке зарубежных партнеров

Общественная организация «Региональный аналитический центр» в сотрудничестве с горсоветом и при финансовой поддержке зарубежных доноров реализуют в громаде целый ряд проектов.

Один из них — «Экстренное образование и психосоциальная поддержка пострадавшего от конфликта населения в Украине и Молдове, особенно девушек, парней, подростков и женщин». В рамках этого проекта проводятся индивидуальные и групповые занятия с психологом: Ирина Проскурина учит, как сохранить ментальное здоровье, как противостоять насилию, для детей организуют игры, творческие мастерские и, конечно, спортивные занятия на свежем воздухе.

Трижды в неделю в Рени для всех желающих переселенцев проводятся занятия по йоге.

Также в рамках программы можно получить бесплатные консультации по вопросам установления статуса участника боевых действий, члена семьи погибшего, лица с инвалидностью в результате войны, информацию об оформлении субсидий, регистрации места жительства и так далее.

В рамках проекта «Социальная сплоченность и поддержка внутренне перемещенных лиц и других уязвимых слоев населения в громадах на юге Одесской области» проведены тренинги по преодолению стресса и управлению проблемами.

Ренийский центр внешкольного образования «Перлина» стал участником проекта «Многосекторный подход к детям и подросткам, пострадавшим от войны».

В канун рождественских праздников «Перлина» получила для воспитанников интерактивный комплект, который позволит сделать занятия в кружках более яркими и эффективными.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.