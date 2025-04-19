Що з’явиться з серпня?

З цього місяця до списку додадуть ліки для лікування гіпертонії та набряків, спричинених серцевою недостатністю: індапамід, торасемід.

Що додадуть з жовтня?

У програмі з’являться ліки для гормонального лікування раку молочної залози – тамоксифен, летрозол і екземестан.

У яких аптеках можна отримати ліки?

З 1 липня всі аптеки будуть зобов’язані брати участь у програмі «Доступні ліки». Це означає, що отримати препарати за електронним рецептом можна буде в будь-якій аптеці.

Що ще важливо знати?

Програма діє вже кілька років і охоплює понад 600 найменувань препаратів.

Щоб отримати ліки, потрібно звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста і отримати електронний рецепт.

У 2025 році до списку «доступних» додадуть ще понад 30 діючих речовин – зокрема від хвороб серця, щитоподібної залози, суглобів, очей.

Раніше «Одеське життя» поцікавилося в одеситів, чи відчули вони зниження вартості ліків: