Що з’явиться з серпня?
З цього місяця до списку додадуть ліки для лікування гіпертонії та набряків, спричинених серцевою недостатністю: індапамід, торасемід.
Що додадуть з жовтня?
У програмі з’являться ліки для гормонального лікування раку молочної залози – тамоксифен, летрозол і екземестан.
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У яких аптеках можна отримати ліки?
З 1 липня всі аптеки будуть зобов’язані брати участь у програмі «Доступні ліки». Це означає, що отримати препарати за електронним рецептом можна буде в будь-якій аптеці.
Що ще важливо знати?
Програма діє вже кілька років і охоплює понад 600 найменувань препаратів.
Щоб отримати ліки, потрібно звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста і отримати електронний рецепт.
У 2025 році до списку «доступних» додадуть ще понад 30 діючих речовин – зокрема від хвороб серця, щитоподібної залози, суглобів, очей.
Раніше «Одеське життя» поцікавилося в одеситів, чи відчули вони зниження вартості ліків: