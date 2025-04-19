Что появится с августа?
С этого месяца в список добавят лекарства для лечения гипертонии и отеков, вызванных сердечной недостаточностью: индапамид, торасемид.
Что добавят с октября?
В программе появятся препараты для гормонального лечения рака молочной железы — тамоксифен, летрозол и экземестан.
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В каких аптеках можно получить лекарства?
С 1 июля все аптеки будут обязаны участвовать в программе «Доступные лекарства». Это значит, что получить препараты по электронному рецепту можно будет в любой аптеке.
Что еще важно знать?
Программа действует уже несколько лет и охватывает более 600 наименований препаратов.
Чтобы получить лекарства, нужно обратиться к семейному врачу или профильному специалисту и получить электронный рецепт.
В 2025 году в список «доступных» добавят еще более 30 действующих веществ — в том числе от болезней сердца, щитовидной железы, суставов, глаз.
Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов, почувствовали ли они снижение стоимости лекарств: