Что появится с августа?

С этого месяца в список добавят лекарства для лечения гипертонии и отеков, вызванных сердечной недостаточностью: индапамид, торасемид.

Что добавят с октября?

В программе появятся препараты для гормонального лечения рака молочной железы — тамоксифен, летрозол и экземестан.

В каких аптеках можно получить лекарства?

С 1 июля все аптеки будут обязаны участвовать в программе «Доступные лекарства». Это значит, что получить препараты по электронному рецепту можно будет в любой аптеке.

Что еще важно знать?

Программа действует уже несколько лет и охватывает более 600 наименований препаратов.

Чтобы получить лекарства, нужно обратиться к семейному врачу или профильному специалисту и получить электронный рецепт.

В 2025 году в список «доступных» добавят еще более 30 действующих веществ — в том числе от болезней сердца, щитовидной железы, суставов, глаз.

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