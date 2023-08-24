У садочок на три години, або як навчатимуться одеські дошкільнята: подробиці

У садочок на три години, або як навчатимуться одеські дошкільнята: подробиці

Два дитячі садочки Одеси почали працювати у новому форматі. В них пропонують батькам послугу короткотривалого перебування дітей у дошкільному закладі. 

Про це розповіла Олена Буйневич, директорка департаменту освіти й науки Одеської міськради

Ще у червні батькам Одеси повідомили, що діти дошкільного віку матимуть можливість соціалізації в дитячих садках міста. Для цього почнуть працювати групи короткотривалого перебування дітей в садках.

Раді повідомити, що сьогодні проєкт стартував. Два дитячих садочки (у Пересипському та Хаджибейському районах) почали надавати таку послугу, –

повідомила очільниця департаменту.

За словами Буйневич, про своє бажання відвідувати короткотривалі групи повідомило майже 2000 родин. Кожна з цих родин має до вересня отримати запрошення до такої групи.

Групи відкриватимуть у тих садочках, де є укриття — розширяються або створюються нові.

Перша ластівка є. Нагадуємо, що група зовсім не обовʼязково буде у вашому садочку. Шукаємо можливості якнайближче до нього, –

повідомила Буйневич.

Окрім того, вона зауважила, що відвідування цієї групи не означає, що дитину позбавлять права відвідувати повну групу за наявності місць.

Також додала, що працюють ці групи у двох формах. Три години на день щодня, але без сніданків і обідів, бо ці години витрачаються на розвиток дитини. Ще можливий формат відвідування повний день через день, чи тиждень через тиждень (з харчуванням).

Формат обиратимуть батьки й керівник закладу. З урахуванням потреб і можливостей.

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