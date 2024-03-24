Когда надоел телевизор, люди потянулись в библиотеку

Устали от плохих новостей

— В основном это люди старшего поколения, — рассказывает заведующая филиалом библиотеки в селе Орловка Анжела Драгомир. – Я объясняю это тем, что пожилые люди устали от телемарафона, от плохих новостей, они уже стараются оградить себя от негатива, поэтому в свободное время стали чаще брать в руки книгу. Больше читали зимой, пока не было работы на огородах и в поле.

Некоторым пожилым читателям книги Анжела Георгиевна приносит на дом. А предпочтения своих земляков она знает – кому историческую литературу, кому беллетристику. Также, бывает, за книгами заходят школьники – если бабушка или дедушка попросили взять новые.

Списали в десять раз больше, чем получили

Однако самая большая проблема – пополнение фондов.

— В прошлом году на все библиотеки громады поступило чуть больше тысячи книг, а списали более 13 тысяч экземпляров, — рассказывает ведущий библиотекарь сектора комплектования, каталогизации и методического обслуживания Татьяна Кокалко. – Причем большинство поступивших книг были подарены нашими читателями. Впервые за долгое время в 2023 году были выделены деньги из местного бюджета на пополнение библиотечного фонда – 26,7 тысячи гривен. Но поскольку книги сейчас дорогие, на эти деньги нам удалось закупить только 119 экземпляров — и это на девять библиотек громады.

Сотрудники библиотеки рассказали, что в этом году обострилась проблема с периодикой: ее практически нет. Поэтому подписка на газету «Одеське життя», которой обеспечила редакция клубные и школьные библиотеки Ренийской громады, – это хорошее подспорье.

Мастер-классы и арт-терапия

В последние годы работники публичной библиотеки увеличили число культурно-массовых мероприятий – это встречи с творческими людьми, викторины, конкурсы, мастер-классы.

— Всего в прошлом году было проведено 900 мероприятий, в которых приняли участие почти десять тысяч человек, — говорит ведущий методист Татьяна Скобельская. – Большинство мероприятий проводилось в отделе обслуживания детей.

В настоящее время в читальном зале публичной библиотеки дважды в неделю все желающие могут присоединиться к курсу арт-терапии под руководством художника Сергея Костова. Занятия бесплатные, поскольку проводятся в рамках программы, реализуемой общественной организацией «Региональный аналитический центр» совместно с Ренийским горсоветом при поддержке международного гранта.

— Арт-терапия – это лечение искусством, — рассказывает профессиональный художник. — Искусство – это связь с Первоисточником, с Высшим Художником, с Тем, Кто сотворил все, что нас окружает. Занимаясь любой деятельностью, мы сталкиваемся с этим: законы притяжения, оптики, законы физики. Но, занимаясь искусством, мы, помимо всего прочего, получаем красоту – и это всегда благотворно воздействует на человека.