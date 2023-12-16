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КІНО НА ВИХІДНІ: 5 новорічних мультфільмів, які сподобаються всій родині

КІНО НА ВИХІДНІ: 5 новорічних мультфільмів, які сподобаються всій родині

Хочете влаштувати святковий перегляд разом із дітьми, але від «Крижаного серця» вже всі втомилися? Тримайте ще 5 чудових мультфільмів із новорічною атмосферою, які приведуть у захват дітей і будуть цікаві їхнім батькам!

Клаус

  • Рік: 2019
  • Тривалість: 97 хвилин

Джаспер — син заможних батьків, звик жити на всьому готовому і зовсім не хоче працювати! Особливо він не хоче возитися з листами, не дивлячись на те, що його батькові належить величезна поштова компанія. Що ж робити з ледарем? «Перевиховувати!» — вирішує батько Джаспера і відправляє недолугого сина в містечко за полярним колом. Тепер повернутися додому він зможе тільки після того, як у селі відправлять 6000 листів. Однак, місцеві жителі ненавидять один одного і точно не збираються писати сусідам листи. Як же Джасперу вирішити проблему? Бо дуже хочеться додому… Можливо в цьому допоможе бородатий і похмурий лялькар?

Что посмотреть на выходных? Мультфильм Клаус от Netflix

Кадр із мультфільму «Клаус»

Принц Лускунчик

  • Рік: 1990
  • Тривалість: 75 хвилин

А ви чули історію, як Лускунчик став принцем ляльок? Ось і Клара раніше не чула, поки лялькар Дроссельмейер не розповів їй про хлопчика Ганса, якого перетворили на ляльку, що клацає горіхи, і злого Мишачого Короля. І чого дівчинка точно не очікувала, що вона сама перенесеться в країну іграшок напередодні Різдва. Чи зможе вона допомогти Гансу перемогти Мишачого Короля і зняти прокляття?

Что посмотреть на выходных? Мультфильм Принц Щелкунчик

Кадр із мультфільму «Принц Лускунчик»

Ґрінч

  • Рік: 2018
  • Тривалість: 85 хвилин

Ґрінч не любить спілкування, людей, а особливо не любить Різдво! Усі ці радісні очікування та подарунки його дуже дратують. Настільки, що одного разу він навіть збирається вкрасти свято в рідному Хтовську. Але чому ж Ґрінч настільки не любить Різдво?

Что посмотреть на выходных? Мультфильм Гринч от Illumination

Кадр із мультфільму «Ґрінч»

Грінч вкрав усі подарунки, і вам терміново потрібно докупити всі новорічні презенти? Не хвилюйтеся, час ще є! І кілька чудових варіантів у нас теж є в ЦІЙ СТАТТІ.

Вартові снів

  • Рік: 2018
  • Тривалість: 85 хвилин

Санта-Клаус, Великодній кролик, Пісочна людина і Зубна фея об’єднуються, щоб дати відсіч Крімшнику – злому духу, який хоче вкрасти мрії дітей. Але противник надто сильний, тож знадобиться втручання ще однієї чарівної істоти – духа зими Джека Фроста, який погоджується допомогти в обмін на обіцянку повернути його спогади. Але чи зможе Джек врятувати дитячі мрії, якщо не вберіг свої?

Что посмотреть на выходных? Мультфильм Стражи снов от Dreamworks

Кадр із мультфільму «Вартові снів»

Кошмар перед Різдвом

  • Рік: 1993
  • Тривалість: 76 хвилин

Вигорання на роботі — це те, що може наздогнати навіть чарівних і містичних істот! От як Джека Скеллінгтона з міста Геловін, який втомився з року в рік лякати людей. Йому хочеться чогось новенького, і, здається, він знайшов чим зайнятися. Джек випадково дізнався про Різдво і тепер хоче організувати його разом зі своїми колегами з числа вампірів, перевертнів, привидів та інших жахіть з-під ліжка. Але чи зможуть ті, хто звик лякати до заціпеніння, подарувати людям радість і тепло на свято?

Что посмотреть на выходных? Мультфильм Кошмар перед Рождеством

Кадр із мультфільму «Кошмар перед Різдвом»

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Юлія Котляр
Юлія Котляр ПРОФІЛЬ

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