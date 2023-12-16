КІНО НА ВИХІДНІ: 5 новорічних мультфільмів, які сподобаються всій родині

Клаус

Рік: 2019

2019 Тривалість: 97 хвилин

Джаспер — син заможних батьків, звик жити на всьому готовому і зовсім не хоче працювати! Особливо він не хоче возитися з листами, не дивлячись на те, що його батькові належить величезна поштова компанія. Що ж робити з ледарем? «Перевиховувати!» — вирішує батько Джаспера і відправляє недолугого сина в містечко за полярним колом. Тепер повернутися додому він зможе тільки після того, як у селі відправлять 6000 листів. Однак, місцеві жителі ненавидять один одного і точно не збираються писати сусідам листи. Як же Джасперу вирішити проблему? Бо дуже хочеться додому… Можливо в цьому допоможе бородатий і похмурий лялькар?

Принц Лускунчик

Рік: 1990

1990 Тривалість: 75 хвилин

А ви чули історію, як Лускунчик став принцем ляльок? Ось і Клара раніше не чула, поки лялькар Дроссельмейер не розповів їй про хлопчика Ганса, якого перетворили на ляльку, що клацає горіхи, і злого Мишачого Короля. І чого дівчинка точно не очікувала, що вона сама перенесеться в країну іграшок напередодні Різдва. Чи зможе вона допомогти Гансу перемогти Мишачого Короля і зняти прокляття?

Ґрінч

Рік: 2018

2018 Тривалість: 85 хвилин

Ґрінч не любить спілкування, людей, а особливо не любить Різдво! Усі ці радісні очікування та подарунки його дуже дратують. Настільки, що одного разу він навіть збирається вкрасти свято в рідному Хтовську. Але чому ж Ґрінч настільки не любить Різдво?

Грінч вкрав усі подарунки, і вам терміново потрібно докупити всі новорічні презенти? Не хвилюйтеся, час ще є! І кілька чудових варіантів у нас теж є в ЦІЙ СТАТТІ.

Вартові снів

Рік: 2018

2018 Тривалість: 85 хвилин

Санта-Клаус, Великодній кролик, Пісочна людина і Зубна фея об’єднуються, щоб дати відсіч Крімшнику – злому духу, який хоче вкрасти мрії дітей. Але противник надто сильний, тож знадобиться втручання ще однієї чарівної істоти – духа зими Джека Фроста, який погоджується допомогти в обмін на обіцянку повернути його спогади. Але чи зможе Джек врятувати дитячі мрії, якщо не вберіг свої?

Кошмар перед Різдвом

Рік: 1993

1993 Тривалість: 76 хвилин

Вигорання на роботі — це те, що може наздогнати навіть чарівних і містичних істот! От як Джека Скеллінгтона з міста Геловін, який втомився з року в рік лякати людей. Йому хочеться чогось новенького, і, здається, він знайшов чим зайнятися. Джек випадково дізнався про Різдво і тепер хоче організувати його разом зі своїми колегами з числа вампірів, перевертнів, привидів та інших жахіть з-під ліжка. Але чи зможуть ті, хто звик лякати до заціпеніння, подарувати людям радість і тепло на свято?

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