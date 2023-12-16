КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 новогодних мультфильмов, которые понравятся всей семье

Клаус

Год: 2019

2019 Продолжительность: 97 минут

Джаспер — сын богатых родителей, привык жить на всем готовом и совершенно не хочет работать! Особенно он не хочет возиться с письмами, а ведь его отцу принадлежит огромная почтовая компания. Что же делать с лентяем? «Перевоспитывать!» — решает отец Джаспера и отправляет непутевого сына в деревню за полярным кругом. Теперь вернуться домой он сможет только после того, как в деревне отправят 6000 писем. Однако, местные жители ненавидят друг друга и уж точно не собираются слать соседям письма. Как же Джасперу решить проблему? Уж больно хочется домой… Возможно в этом поможет бородатый и угрюмый кукольник?

Принц Щелкунчик

Год: 1990

1990 Продолжительность: 75 минут

А вы слышали историю, как Щелкунчик стал принцем кукол? Вот и Клара раньше не слышала, пока кукольник Дроссельмейер не рассказывает ей о мальчике Гансе, которого превратили в щелкающую орехи куклу, и злом Мышином Короле. И уж чего точно не ожидала девочка, что она сама перенесется в страну игрушек в канун Рождества. Сможет ли она помочь Гансу победить Мышиного Короля и снять проклятье?

Гринч

Год: 2018

2018 Продолжительность: 85 минут

Гринч не любит общение, людей, а особенно не любит Рождество! Все эти радостные ожидания и подарки его очень раздражают. Настолько, что однажды он даже собирается украсть праздник в родном Ктотогороде. Но почему же Гринч настолько не любит Рождество?

Гринч украл все подарки, и вам срочно нужно докупить все новогодние презенты? Не волнуйтесь, время еще есть! И несколько отличные вариантов у нас тоже имеется в ЭТОЙ СТАТЬЕ.

Стражи снов

Год: 2018

2018 Продолжительность: 85 минут

Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Песочный человек и Зубная фея объединяются, чтобы дать отпор Кромешнику — злому духу, который хочет украсть мечты детей. Но противник слишком силен, поэтому понадобится вмешательство еще одного волшебного существа — духа зимы Джека Фроста, который соглашается помочь в обмен на обещание вернуть его воспоминания. Но сможет ли Джек спасти детские мечты, если не уберег свои?

Кошмар перед Рождеством

Год: 1993

1993 Продолжительность: 76 минут

Выгорание на работе — это то, что может настигнуть даже волшебных и мистических существ! Вот как Джека Скеллингтона из города Хеллоуин, который устал из года в год пугать людей. Ему хочется чего-то новенького, и, кажется, он нашел чем заняться. Джек случайно узнал про Рождество и теперь хочет организовать его вместе со своими коллегами из числа вампиров, оборотней, привидений и прочих страшил из-под кровати. Но смогут ли те, кто привык пугать до оцепенения, подарить людям радость и тепло на праздник?

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