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КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 новогодних мультфильмов, которые понравятся всей семье

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 новогодних мультфильмов, которые понравятся всей семье

Хотите устроить праздничный просмотр вместе с детьми, но от «Холодного сердца» уже все устали? Держите еще 5 отличных мультфильмов с новогодней атмосферой, которые приведут в восторг детей и будут интересны их родителям!

Клаус

  • Год: 2019
  • Продолжительность: 97 минут

Джаспер — сын богатых родителей, привык жить на всем готовом и совершенно не хочет работать! Особенно он не хочет возиться с письмами, а ведь его отцу принадлежит огромная почтовая компания. Что же делать с лентяем? «Перевоспитывать!» — решает отец Джаспера и отправляет непутевого сына в деревню за полярным кругом. Теперь вернуться домой он сможет только после того, как в деревне отправят 6000 писем. Однако, местные жители ненавидят друг друга и уж точно не собираются слать соседям письма. Как же Джасперу решить проблему? Уж больно хочется домой… Возможно в этом поможет бородатый и угрюмый кукольник?

Что посмотреть на выходных? Мультфильм Клаус от Netflix

Кадр из мультфильма «Клаус»

Принц Щелкунчик

  • Год: 1990
  • Продолжительность: 75 минут

А вы слышали историю, как Щелкунчик стал принцем кукол? Вот и Клара раньше не слышала, пока кукольник Дроссельмейер не рассказывает ей о мальчике Гансе, которого превратили в щелкающую орехи куклу, и злом Мышином Короле. И уж чего точно не ожидала девочка, что она сама перенесется в страну игрушек в канун Рождества. Сможет ли она помочь Гансу победить Мышиного Короля и снять проклятье?

Что посмотреть на выходных? Мультфильм Принц Щелкунчик

Кадр из мультфильма «Принц Щелкунчик»

Гринч

  • Год: 2018
  • Продолжительность: 85 минут

Гринч не любит общение, людей, а особенно не любит Рождество! Все эти радостные ожидания и подарки его очень раздражают. Настолько, что однажды он даже собирается украсть праздник в родном Ктотогороде. Но почему же Гринч настолько не любит Рождество?

Что посмотреть на выходных? Мультфильм Гринч от Illumination

Кадр из мультфильма «Гринч»

Гринч украл все подарки, и вам срочно нужно докупить все новогодние презенты? Не волнуйтесь, время еще есть! И несколько отличные вариантов у нас тоже имеется в ЭТОЙ СТАТЬЕ.

Стражи снов

  • Год: 2018
  • Продолжительность: 85 минут

Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Песочный человек и Зубная фея объединяются, чтобы дать отпор Кромешнику — злому духу, который хочет украсть мечты детей. Но противник слишком силен, поэтому понадобится вмешательство еще одного волшебного существа — духа зимы Джека Фроста, который соглашается помочь в обмен на обещание вернуть его воспоминания. Но сможет ли Джек спасти детские мечты, если не уберег свои?

Что посмотреть на выходных? Мультфильм Стражи снов от Dreamworks

Кадр из мультфильма «Стражи снов»

Кошмар перед Рождеством

  • Год: 1993
  • Продолжительность: 76 минут

Выгорание на работе — это то, что может настигнуть даже волшебных и мистических существ! Вот как Джека Скеллингтона из города Хеллоуин, который устал из года в год пугать людей. Ему хочется чего-то новенького, и, кажется, он нашел чем заняться. Джек случайно узнал про Рождество и теперь хочет организовать его вместе со своими коллегами из числа вампиров, оборотней, привидений и прочих страшил из-под кровати. Но смогут ли те, кто привык пугать до оцепенения, подарить людям радость и тепло на праздник?

Что посмотреть на выходных? Мультфильм Кошмар перед Рождеством

Кадр из мультфильма «Кошмар перед Рождеством»

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Юлія Котляр
Юлия Котляр ПРОФИЛЬ

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