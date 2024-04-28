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Хто може не платити за комуналку?

Хто може не платити за комуналку?

За інформацією Пенсійного фонду100-відсоткова знижка на оплату житлово-комунальних послуг надається пенсіонерам, які працювали у сільській місцевості й далі проживають там після виходу на пенсію.

Зокрема, це:

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники закладів культури, навчальних закладів галузі культури.

Водночас для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільги.

Однак врахуйте, що пільга надається, лише якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує 4240 гривень. Також знижка належиться протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більше ніж до кінця календарного року.

На членів сім’ї пільговика пільга не поширюється.

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