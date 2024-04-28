Хто може не платити за комуналку?

Зокрема, це:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники закладів культури, навчальних закладів галузі культури.

Водночас для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільги.

Однак врахуйте, що пільга надається, лише якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує 4240 гривень. Також знижка належиться протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більше ніж до кінця календарного року.

На членів сім’ї пільговика пільга не поширюється.

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