Кто может не платить за коммуналку?

По информации Пенсионного фонда, 100-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется пенсионерам, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.
В частности, это:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
В то же время для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготы.
Однако учтите, что льгота предоставляется, только если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает 4240 гривен. Также скидка положена в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года.
На членов семьи льготника льгота не распространяется.
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