Кто может не платить за коммуналку?

В частности, это:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

В то же время для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготы.

Однако учтите, что льгота предоставляется, только если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает 4240 гривен. Также скидка положена в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года.

На членов семьи льготника льгота не распространяется.

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