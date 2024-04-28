Новости Одессы и Одесской области

Кто может не платить за коммуналку?

Кто может не платить за коммуналку?

По информации Пенсионного фонда, 100-процентная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется пенсионерам, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.

В частности, это:

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев, библиотек;
  • работники учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

В то же время для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготы.

Однако учтите, что льгота предоставляется, только если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает 4240 гривен. Также скидка положена в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года.

На членов семьи льготника льгота не распространяется.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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