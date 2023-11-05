Якщо близька людина зникла безвісти: куди звертатися?

Під час війни нерідкі випадки, коли українці втрачають зв’язок зі своїми рідними та близькими людьми. Про те, як діяти, якщо близька людина зникла безвісти, розповіли в Національному інформаційному бюро (НІБ) при Міністерстві реінтеграції.
У такому разі необхідно повідомити про зникнення людини державним органам, які займаються розшуком. Зокрема, звернутися:
- до поліції, подавши відповідну заяву до найближчого підрозділу або зателефонувавши за номером 102;
- у НІБ на цілодобову «гарячу лінію» за телефоном 16-48 (для дзвінків з-за кордону +38 (044) 287-81-65) або через чат-боти у «Телеграм» або «Вайбер». А також – написавши на електронну пошту: [email protected], або у месенджер на Фейсбук-сторінці, або заповнивши онлайн-форму на сайті НІБ;
- на «гарячу лінію» Уповноваженого щодо осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, за телефоном 0800-103-333.
Нагадаємо, раніше в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, які зникли безвісти за особливих обставин
Крім того, можна зателефонувати до Міжнародного Комітету Червоного Хреста за номером 0800-300-155.
Якщо ваша близька людина – військовослужбовець, слід звернутися:
- до командування військової частини, де людина проходила службу, із запитом про надання результатів службового розслідування;
- до територіального центру комплектування (військкомату), в якому людина була призвана на військову службу, щоб отримати необхідну інформацію.
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Фото РБК Україна