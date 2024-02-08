Під час нічної атаки на Одесу є поранені: фото руйнувань

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України.

За даними слідства, вночі 8 лютого збройні сили рф здійснили повітряну атаку ударними безпілотниками по Одесі. Унаслідок атаки пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу – пробито дах, перекриття, вибито вікна.

Травмовано двох патрульних поліцейських.

За уточненими даними постраждали поліцейські, які прямували на місце влучення для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан стабільний.

На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф.