Під час нічної атаки на Одесу є поранені: фото руйнувань

У ніч на 8 лютого 2024 року Одеса зазнала чергової атаки ворожих дронів. Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, постраждали патрульні поліцейські.
Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України.
За даними слідства, вночі 8 лютого збройні сили рф здійснили повітряну атаку ударними безпілотниками по Одесі. Унаслідок атаки пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу – пробито дах, перекриття, вибито вікна.
Травмовано двох патрульних поліцейських.
За уточненими даними постраждали поліцейські, які прямували на місце влучення для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан стабільний.
На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф.