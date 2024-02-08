Новини Одеси та Одеської області

Під час нічної атаки на Одесу є поранені: фото руйнувань

Під час нічної атаки на Одесу є поранені: фото руйнувань

У ніч на 8 лютого 2024 року Одеса зазнала чергової атаки ворожих дронів. Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, постраждали патрульні поліцейські.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України.

За даними слідства, вночі 8 лютого збройні сили рф здійснили повітряну атаку ударними безпілотниками по Одесі. Унаслідок атаки пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та будівлю навчального закладу – пробито дах, перекриття, вибито вікна.

Травмовано двох патрульних поліцейських.

За уточненими даними постраждали поліцейські, які прямували на місце влучення для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан стабільний.

На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати