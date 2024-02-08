Как выглядит одесский колледж после ночной атаки: фоторепортаж

В ночь на 8 февраля противник нанес удар по Одессе, над городом сбито пять беспилотников. Один из них пробил крышу учебного заведения, перебиты перекрытия. В здании практически не осталось целых окон.

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Внутри учебного заведения повреждена мебель, вылетели двери и железные решетки.

Среди кучи мусора валяются обломки сбитого смертоносного «шахеда».

Первый фронт работ по ликвидации последствий атаки достался коммунальным службам. На месте работает техника.

Во время ночной атаки также пострадала недостроенная многоэтажка, ударом российского дрона в здании снесло два этажа. Пострадали два патрульных полицейских, которые направлялись на место попадания для оказания помощи гражданам.