Какие праздники ждут украинцев в сентябре – опубликован полный список

Ну вот и наступил первый месяца осени-2023. С одной стороны, грустно, конечно, что лето так быстро закончилось, а с другой – эта осень обещает быть богатой, например, на всевозможные праздники – как государственные, так и церковные (которые, к слову, в связи с переходом на новоюлианский календарь будут отмечаться в другие дни).
Какие же важные события предстоит отметить украинцам в сентябре? «Одесская жизнь» предлагает вниманию читателей календарь праздников на сентябрь 2023 года.
Итак, в сентябре в Украине отметят такие праздники:
- 1 сентября – День знаний;
- 2 сентября – День нотариата;
- 3 сентября – День предпринимателя;
- 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов;
- 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День украинского кино, День физкультуры и спорта;
- 10 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов, Всемирный день предотвращения самоубийств;
- 13 сентября – День программиста;
- 14 сентября – Воздвижение Креста Господня;
- 15 сентября – Международный день демократии;
- 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора;
- 17 сентября – День работника леса, День спасателя;
- 20 сентября – День HR-менеджера, День рекрутера;
- 21 сентября – Международный день мира;
- 22 сентября – День партизанской славы;
- 24 сентября – День машиностроителя;
- 27 сентября – День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников;
- 30 сентября – День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.
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