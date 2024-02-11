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Як у 2024 році складуться стосунки Дракона з іншими знаками

Як у 2024 році складуться стосунки Дракона з іншими знаками

Покровителем року, що настав, стане Зелений Дерев’яний Дракон, який вступить у свої права 10 лютого. Хоча це наймогутніший знак східного гороскопу, Дерев’яний Дракон має м’який характер і не схильний до лукавства. Вважається, що цього року всім знакам східного гороскопу буде легко знайти з ним спільну мову і дійти компромісу. Однак, незважаючи на це, потрібно бути готовим до змін і значущих подій у житті.

Дракон і Щур

Ці знаки як у коханні, так і в бізнесі доповнюють один одного, а їхні стосунки зазвичай гармонійні. Вони навряд чи стануть боротися за місце лідера. Ця роль відведена Дракону, що дасть змогу Щуру весь рік жити як заманеться.

Дракон і Бик

Цим знакам не вдасться уникнути суперечок – кожен із них вважає свою думку найправильнішою. В особистих стосунках рік для Бика не надто сприятливий, а в бізнесі справа не піде далі кількох нескладних проєктів. 

Дракон і Тигр

У чомусь Дракон і Тигр дуже схожі – обидва яскраві й талановиті, але з непростими характерами. Можливо, що миролюбна вдача Дерев’яного Дракона дасть їм змогу встановити цього року взаємовигідне і гармонійне партнерство.

Дракон і Кролик

Ці знаки чудово ладнають один з одним, особливо в особистих стосунках. Що стосується дружби або бізнесу, то вони просто приречені на успіх, якщо Кролик не попливе проти течії, а слідуватиме в кільватері Дракона.

Дракон і Дракон

У представників цього знака однакова система цінностей, тому вони здатні створити ідеальний союз у будь-якій сфері стосунків. Цей рік стане сприятливим для всіх Драконів.

Дракон і Змія

Дракон з повагою ставиться до мудрої Змії, проте не завжди зважає на її думку. Незважаючи на це, рік сприятливий для щасливого шлюбного союзу і взаємовигідного ділового співробітництва.

Дракон і Кінь

Стосунки Коня і Дракона ґрунтуються, скоріше, не на почуттях, а на логіці, що добре для ділових і дружніх стосунків. Занадто раціональні стосунки з господарем року не дозволять Коні відволікатися на романтичні пригоди.

Дракон і Коза (Вівця)

Вівця потребує тепла і турботи, але розважливий Дракон не схильний няньчитися з нею. При цьому бізнес-проекти Вівці можуть успішно здійснитися, якщо вона не вимагатиме занадто багато від господаря року.

Дракон і Мавпа

Дракон підтримає Мавпу у сфері партнерства та бізнесу. При цьому Мавпі потрібно забути про свою легковажність, і тоді управитель року буде щедрий на несподівані приємні подарунки і заохочення.

Дракон і Півень

Ці знаки однаково запальні й нестримані, щоб відчувати взаємне тяжіння. Тому романи цього року будуть недовговічними, а в діловій сфері Півню доведеться більше покладатися на себе. 

Дракон і Собака

Ці знаки не надто ладнають між собою. Цього року Собаці потрібно бути скромнішим і не вимагати від господаря року дуже багато чого ні в коханні, ні в кар’єрі.

Дракон і Свиня

У цих знаків стосунки загалом непогані, проте поступливій Свині доведеться більше віддавати, ніж отримувати. При цьому управитель року допоможе їй у роботі та особистому житті, якщо Свиня прийматиме всі його сюрпризи з вдячністю і терпінням.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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