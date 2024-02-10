Рік зеленого дерев’яного дракона: у Китаї зустрічають Новий 4721 рік

Зелений Дерев’яний Дракон

У 2024 році в Китаї настає рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Це єдина міфічна істота серед тварин китайського зодіаку, тому в рік Дракона можливі найнеймовірніші події. Дракон вважається наймогутнішим знаком, він символізує енергію та владу і зазвичай приносить удачу. І хоча господар року дуже запальний, дерев’яний представник драконячого сімейства — найспокійніший з усіх і вирізняється м’яким характером.

Куди їдуть китайці на Новий рік

Китайці ведуть власний календар, і нинішній, 2024 рік, за їхніми підрахунками, має 4722-й порядковий номер. У нас Новий рік вважається святом винятково зимовим, а от у Китаї його сприймають як початок весни. У Піднебесній він так і називається — свято Весни, китайською — Чуньцзе.

Відпусток у китайців немає, тому Чуньцзе — єдиний час у році, коли можна вирушити додому, щоб зустрітися з родичами. А оскільки більшість жителів міст — родом із провінції, то в мегаполісах на два святкові тижні залишається ледь третина жителів. З початком новорічних канікул усі мислимі й немислимі види транспорту, переповнені до межі, розвозять китайців по «малих батьківщинах». У цей час неможливо пробитися також до перукарень і лазень — напередодні Нового року належить змивати і зрізати всі гріхи.

Зате маленькі міста на час Чуньцзе оживають — основне святкування переноситься саме туди. Новий рік у Китаї — сімейне свято, і в цьому жителі Піднебесної схожі на нас. За столом збираються всі родичі, і якщо хтось не зміг приїхати, то для нього все одно залишають місце за столом. До речі, щоб не з’явитися додому на Новий рік, потрібна більш ніж вагома причина. У Стародавньому Китаї на Чуньцзе навіть ув’язнених із в’язниць відпускали по домівках.

Найкращий подарунок у китайців на Новий рік

Традиційної новорічної страви в Китаї немає, у кожній провінції вона своя. Єдине, що готують по всій країні — в’ялена ковбаса, яка вважається суто святковою стравою. З перших днів зими балкони і вікна китайців густо обвішані ковбасами для просушування. Інший обов’язковий атрибут новорічного столу — горілка байдзіу, міцністю не менше 47 градусів.

У перший день Нового року заведено ходити в гості до рідних чоловіка, у другий — дружини. А потім, за етикетом, можна відвідати і далеких родичів. Що стосується подарунків, то практичні китайці вважають за краще дарувати гроші, і тільки в червоних конвертах. Що старша людина, то більше в конверті має бути грошей. У селах у гості іноді приходять із подарунками, але це не милі сувеніри, а щось більш потрібне — рослинна олія, борошно, цукор, крупи.

Після настання нового року починається справжня канонада, від якої в будинках дзвенять шибки. Це підривають феєрверки та петарди. Вважається, що це відлякує страшного звіра на прізвисько Нянь, який на новорічні свята вилазить із моря і норовить напакостити китайцям. Тут не зустрінеш жодних інших новорічних героїв, на кшталт наших сніговиків чи дідів морозів, хіба що зображення символу року. Свята проходять чинно, по-домашньому, без особливих веселощів і життєрадісних народних гулянь. Єдина вимога — Новий рік має бути гучним, для чого використовують усіляку піротехніку. Такі оглушливі «веселощі» тривають два тижні. Щоправда, при цьому сільські жителі поважають спокій сусідів: «вигнання Няня» починається не раніше 8-ї години ранку і закінчується не пізніше 10-ї години вечора. У містах це правило не діє, а жителі, що залишилися, влаштовують такі феєрверки, що в деяких мегаполісах їх навіть заборонили.