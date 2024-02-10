Сьогодні східний новий рік: що приготував нам Зелений Дерев’яний Дракон (прогноз)

Щур

Рік принесе багато хороших змін у роботі, однак до цього потрібно буде докласти зусиль. Справи йтимуть вдало, але ви можете зіткнутися з неприємними ситуаціями на кшталт наклепу або пліток. Для створення сім’ї рік буде невідповідним, а сімейним Щурам доведеться проявляти чудеса терпіння, щоб зберегти шлюб. Здоров’я буде стабільним, однак за появи якихось нездужань одразу звертайтеся до лікаря. Крім того, не забувайте про відпочинок.

Бик

Вам доведеться стежити за своїми заощадженнями. Будьте уважні до здоров’я, більше відпочивайте. Високий ризик хірургічного втручання. Люди, з якими ви зустрінетеся цього року, зіграють важливу роль у вашому житті. Якщо старанно працюватимете, на вас чекає просування кар’єрними сходами. У коханні вас також супроводжуватиме удача.

Тигр

Цього року важливо не втрачати присутності духу, особливо якщо ви прагнете кар’єрного зростання. У самотніх представників знака висока ймовірність знайти другу половинку. Зверніть увагу на своє харчування, а також режим праці та відпочинку – ви ризикуєте перевтомитися. Ваш фінансовий стан буде нестабільним, але особливих проблем із фінансами не передбачається. Будьте обережні з вкладенням грошей у різні проєкти – це може призвести до збитків.

Кролик

Ваше благополуччя залежить від того, наскільки активно ви рухатиметеся вперед. Однак при цьому не забувайте про обережність і зведіть невиправданий ризик до мінімуму. Цього року для вас можливе просування службовими сходами. В інших сферах життя намагайтеся уникати глобальних змін, наприклад, реєстрації шлюбу або відкриття нового бізнесу. Будьте обережні в спілкуванні.

Дракон

За китайською традицією, найважче в рік Дракона доведеться самим Драконам. Намагайтеся не хвилюватися, застосовуйте творчий підхід у всіх сферах життя і не бійтеся вийти із зони комфорту. Зосередьтеся на своєму ментальному здоров’ї та фінансовому благополуччі, а сердечні справи налагодяться самі собою. Потрібно тільки навчитися розуміти свого партнера і приймати його точку зору. Здоров’я цього року не підкачає, якщо ви не забуватимете про щоденний відпочинок і фізичні вправи.

Змія

Рік принесе вашому знаку удачу. Це вдалий час для того, щоб навчитися чогось або освоїти нове хобі. У вас чудові перспективи професійного зростання, можливе підвищення по службі або надбавка до зарплати. Самотні Змії зможуть знайти другу половинку, а ось сімейним доведеться пережити важкі часи. Головне, не давати волю гніву і проявляти увагу до партнера. Можливі легкі нездужання, проте заняття спортом і правильний режим харчування, праці та відпочинку допоможуть знизити ризик захворювань.

Кінь

Рік обіцяє бути багатим на зміни. Вступаючи в рік Дракона, наведіть лад не тільки в домі, а й у своєму внутрішньому світі, перестаньте займатися самоїдством. Що стосується кохання, то Коні будуть у ньому просто купатися, особливо самотні представники знака. А ось із грошима Коням слід бути обережними і не випускати фінансові справи з-під контролю.

Коза

Удача чекає на тих, хто задумав новий проєкт і вміє ставитися до всього прагматично. В особистому житті може настати застій, якщо ви, як і раніше, оцінюватимете протилежну стать за зовнішніми даними, а не за характером. Будьте уважні до самопочуття і намагайтеся знайти золоту середину між роботою та особистим життям. Важливу роль у сфері здоров’я відіграватиме фізична активність.

Мавпа

Це чудовий рік для того, щоб втілити свої ідеї в реальність. Головне, не хапатися за все одразу і проявляти обережність. Протягом року можливий нетривалий застій, проте це явище буде тимчасовим. Не бійтеся звертатися по підтримку, цього року вона вам знадобиться. Особисті стосунки будуть стабільними, Дракон обіцяє вам взаєморозуміння і гармонію. Не підведе і здоров’я.

Півень

У вас з’явиться багато можливостей для заробітків і духовного вдосконалення, головне, відрізняти зерна від полови. Вам потрібно частіше бувати на людях і поменше часу проводити в інтернеті, інакше ви ризикуєте залишитися на самоті. Саме цього року у вас є шанс одружитися. На стрімку кар’єру розраховувати не варто. Також постарайтеся не пускати на самоплив фінансові справи.

Собака

Цей рік обіцяє безліч несподіваних змін – скоріше, хороших, ніж поганих. Протягом року можуть вирішитися багато наболілих питань. Можливі проблеми зі здоров’ям, тому вам доведеться переглянути звичний спосіб життя. Особисті стосунки будуть стабільними, можлива поява нових друзів. А ось у фінансових питаннях будьте особливо обережні. Є ризик серйозної помилки в роботі.

Свиня

Вам доведеться взяти на себе роль лідера. У вас буде достатньо ресурсів, щоб подолати будь-який конфлікт. Що стосується романтичних стосунків, то у вас є шанс знайти другу половинку в соціальних мережах. Стосунки сімейних представників знака будуть гармонійними. Співпраця з колегами буде плідною, можливе просування по службі або збільшення зарплати. А ось про здоров’я доведеться подбати – не забувайте про правильне харчування і своєчасний відпочинок.