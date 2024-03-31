Астрологічний прогноз: гороскоп здоров’я на квітень

Овен

У квітні Овнам потрібно зайнятися профілактикою ендокринних захворювань. Намагайтеся більше рухатися, особливо корисними будуть піші прогулянки. Бережіть нерви, а в разі потреби приймайте заспокійливі препарати. До кінця місяця можуть нагадати про себе хронічні захворювання.

Телець

У квітні у Тельців можливе загострення хронічних проблем із суглобами, серцем і печінкою. Обов’язково приділіть увагу стану порожнини рота, оскільки зірки вказують на передумови до пародонтозу.

Близнюки

У квітні Близнюкам потрібно серйозніше ставитися до свого раціону, оскільки це тісно пов’язано зі здоров’ям. Будьте обережні: ймовірні харчові отруєння. Крім того, необхідно звернути увагу на стан лімфатичної системи.

Рак

У квітні Ракам доведеться перейти до здорового способу життя і здорового харчування, особливо тим представникам знака, у яких є зайва вага. Допоможуть дієта, багата на овочі та фрукти, свіже повітря й активний спосіб життя.

Лев

У квітні проблеми зі здоров’ям можуть бути пов’язані з перевтомою. Постарайтеся розумно чергувати роботу і відпочинок. Якщо ви мало рухаєтеся, компенсуйте це активним відпочинком, а якщо займаєтеся фізичною працею, більше розслабляйтеся.

Діва

У квітні необхідно уникати нервового напруження – найгірше на вашому самопочутті позначаться злість і тривога. Можливі проблеми зі шлунком – дотримуйтеся дієти, їжте легку і просту їжу, пийте більше води.

Терези

У квітні зірки обіцяють Терезам міцне здоров’я і великий запас життєвих сил. При цьому не забувайте про свіже повітря і фізичну активність. Єдине, що може завдати неприємностей, це порушення роботи органів травлення, тому стежте за раціоном.

Скорпіон

Скорпіонам у квітні загрожують усілякі запалення, підвищений тиск і проблеми із серцево-судинною системою. Намагайтеся не перевтомлюватися, правильно розраховуйте свої сили і більше відпочивайте. Не займайтеся самолікуванням.

Стрілець

Стан Стрільців залежатиме від наявності шкідливих звичок, які згубно діють на кровообіг і печінку. Якщо ви вестимете помірний спосіб життя, жодних неприємностей не виникне. Можливе також загострення захворювань суглобів.

Козеріг

У Козерогів можуть загостритися хронічні хвороби, особливо ревматизм або артрит. Не слід займатися самолікуванням, необхідно звернутися до лікаря.

Водолій

Здоров’я Водоліїв залежатиме від уміння регулювати перепади настрою. Уникайте перевтоми і переохолодження, більше бувайте на свіжому повітрі, приймайте вітаміни і спілкуйтеся з позитивними людьми.

Риби

У квітні у Риб може погіршитися зір, що пов’язано з роботою на комп’ютері або зі шкідливими умовами праці. Крім того, можуть виникнути проблеми із серцево-судинною системою.