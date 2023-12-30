Як спростили проходження військово-лікарської комісії для поранених військовослужбовців

Це стало можливим завдяки впровадженню системи електронного документообігу. Наразі медустанова може направити документи про рішення ВЛК у військову частину, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК (військкомату) за місцем проживання або відпустки.

Які це можуть бути документи?

Довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про необхідність відпустки для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Якщо медзаклад, до якого ви звернулися, не має системи електронного документообігу, телефонуйте на «гарячу лінію» Міноборони: 0800-500-442.

Раніше ми розповідали, які виплати належаться військовослужбовцям у разі поранення.