Як Плоскому на Балтщині готуються до свята Успіння Пресвятої Богородиці

Традиція зустрічати празникових і досі живе в українських оселях. То такий особливий звичай, за яким господар має прийняти гостей за всіма правилами, з усіма почестями, яких споконвіку дотримується та чи інша місцина. А свідченням гостинності хати є стіл, який має ломитися від страв.

Храмове свято – це місцеве свято, яке відзначається на вшанування святого чи євангельської події, ім’я яких носить місцевий храм.

У селі Плоске Балтської громади святкують на Успіння Пресвятої Богородиці. Як готуються до цієї події, розказала уродженка села Марія Дашковська, перемішавши розповідь зі спогадами про дитинство та зберігши лексику села.

— У когось Храмове свято, а у нас саме празник. До свята треба зробити ремонт, покрасити хату, замести подвір’я та наварити їсти — бо раптом празникові приїдуть, а шо я на стіл покладу? Празникові приїжджають без запрошення, — розповідає пані Марія.

Традиційні страви готуються тільки в печі. Тож обов’язково треба напалити піч.

— Ніякого газу, ви шо? Перша обов’язкова страва – це блинчики-картопляники з м’ясом, які печуться на чарі в печі. Блинчики розміром з металеву гривню. Тут же, у печі, доходить до готовності м’ясо. Подаються такі «блинчики» на великих тарілках із шматками м’яса, политі юшкою з казана, — наганяє апетит оповідачка.

Бігус у Плоскому — це страва номер два. Цього дня селом стелиться густий запах, від якого можна захлинутися слиною. Бігус готується із квасної і солодкої капусти з м’ясом.

Розкажу про третю за популярністю, але свою улюблену страву – голубці, які готують із квашених кружалок (капустяне листя). Маленькі голубчики, розміром з мізинчик, набувають в печі ніжно-кремового кольору і пахнуть так, що обертом йде голова. Ковтаючи слину, ти пальцями залазиш в той п’ятнадцятилітровий казан і запихаєшся тими гарячими голубцями. А бабка тебе рогачами чи кочургою виганяє від печі: «Йди, злидена, відси, на вік не нажереся!».

А коли накриваєш празниковим стола, хтось обов’язково скаже: «Марічко, а сахар до голубців де?». Так-так! Саме з сахаром у нас трумбують голубці. Ніяких вам томатів і соусів.

Про бабку, холодець, «малісніки», начиняний перець, студяні вишні і молоко багато розказувати не буду. Скажу лише, що студяні вишні чоловіки називають «гибель».

— О, вже гибель несуть! Треба бистро пити, бо скоро вставати з-за столу, — жартують празникові.

А на вашій слободі які традиційні страви готують?

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