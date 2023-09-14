Как в Плоском на Балтщине готовятся к празднику Успения Пресвятой Богородицы

Традиция встречать праздников до сих пор живет в украинских домах. Это такой особый обычай, по которому хозяин должен принять гостей по всем правилам, со всеми почестями, которых исконно соблюдает то или иное место. А свидетельством гостеприимства дома есть стол, который должен ломиться от блюд.

Храмовый праздник – это местный праздник, который отмечается в честь святого или евангельского события, имя которых носит местный храм.

В селе Плоское Балтской общины празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Как готовятся к этому событию, рассказала уроженка села Мария Дашковская, перемешав рассказ с воспоминаниями о детстве и сохранив лексику села.

— У кого-то Храмовый праздник, а у нас именно праздник. К празднику нужно сделать ремонт, покрасить дом, вместо двора и наварить есть — потому что вдруг празднику приедут, а что я на стол положу? Празнику приезжают без приглашения, — рассказывает Мария.

Традиционные блюда готовятся только в печи. Так что обязательно надо накалить печь.

— Никакого газа, вы что? Первое обязательное блюдо – это блинчики-картофелеводы с мясом, которые пекутся на чаше в печи. Блинчики размером с металлическую гривну. Здесь же в печи доходит до готовности мясо. Подаются такие «блинчики» на больших тарелках с кусками мяса, политые похлебкой из котла, — нагоняет аппетит рассказчик.

Бигус в Плоском – это блюдо номер два. В этот день по селу стелется густой запах, от которого можно захлебнуться слюной. Бигус готовится из квасной и сладкой капусты с мясом.

Расскажу о третьем по популярности, но своем любимом блюде – голубцы, которые готовят из квашеных кружалок (капустные листья). Маленькие голубчики, размером с мизинчик, приобретают в печи нежно-кремовый цвет и пахнут так, что кругом идет голова. Глотая слюну, ты пальцами залезаешь в тот пятнадцатилитровый котел и запихиваешься теми горячими голубцами. А бабка тебя рогачами или кочургой выгоняет от печи: «Иди, нищая, отсюда, на век не нажраться!».

А когда накрываешь праздником стола, кто-то обязательно скажет: «Маричка, а сахар к голубцам где?». Да да! Именно с сахаром у нас трумбируют голубцы. Никаких вам томатов и соусов.

Про бабку, холодец, «малешники», начиненный перец, студяные вишни и молоко много рассказывать не буду. Скажу только, что студенческие вишни мужчины называют «гибель».

– О, уже гибель несут! Надо быстро пить, потому что скоро вставать из-за стола, — шутят празднику.

А на вашей слободе, какие традиционные блюда готовят?

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