Як орендувати об’єкт держмайна та про релокацію бізнесу розказали у Фонді держмайна

Сьогодні Фонд держмайна є найбільшим рантьє в країні. Загальна площа всіх об’єктів, які можна орендувати в держави, майже 8 мільйонів квадратних метрів. Фонд одночасно супроводжує понад 14 000 контрактів, з яких 25 % — укладено саме з фізичними особами.

На запитання усіх, хто звернувся на пряму лінію відповідав Андрій Шрамко, директор Департаменту оренди та розпорядження державним майном ФДМУ.

— Як отримати пільги для релокованого бізнесу?

— Для отримання відповідної пільги необхідно звернутися до обласної військової адміністрації з клопотанням про релокацію за формою, опублікованою на сайті Фонду і отримати не менше ніж за 1 день до проведення аукціону клопотання від ОВА. Під час аукціону ця відповідь буде документальним підтвердженням для оформлення пільги. Більше про це можна дізнатись на нашому сайті чи в регіональному відділенні Фонду.

Працює також платформа цифрової взаємодії, де підприємці з постраждалих регіонів можуть подати заявку на переміщення, а бізнесу з безпечних регіонів — запропонувати приміщення, обладнання та інші ресурси для релокованих підприємств.

— Які документи потрібно подати релокованому бізнесу і куди, якщо є потреба перевезти офіс, а не виробництво?

— Незалежно від цільового призначення площ, які потрібні переміщеному бізнесу, звернення про клопотання до ОВА буде цілком достатньо. З нашого досвіду, обласні військові адміністрації охоче відгукуються на такі звернення, оперативно їх розглядають та допомагають бізнесу.

За нашими даними, лідерами з розміщення релокованих бізнесів на початку війни стали Львівська, Чернівецька та Івано-Франківська області. Переважно переміщувались підприємства машинобудування, а також харчової промисловості.

— Де можна дізнатись про пропозиції щодо оренди, наприклад, в Одесі чи в інших регіонах?

— Можна звернутись в регіональне відділення Фонду й отримати вичерпну консультацію. Можна також слідкувати за анонсами аукціонів на сайті orenda.gov.ua або у телеграм-каналі “Оренда в Україні”.

Якщо знайшли цікавий об’єкт і він перебуває в державній власності, але не використовується суб’єктами господарювання, то можна навіть самостійно ініціювати його оренду.

Для цього потрібно зробити 5 простих кроків:

знайти вільний об’єкт державної або комунальної власності, який бажаєте орендувати;

зареєструватись на будь-якому з десятків підключених до системи “Prozorro.Продажі” майданчиків;

надіслати орендодавцю (ФДМУ або його регіональне відділення) заяву про включення бажаного об’єкту до Переліку першого типу через систему “Prozorro.Продажі”;

перевірити включення об’єкту до Переліку на сайті orenda.gov.ua та ознайомитись з детальною інформацією щодо нього;

після оголошення аукціону подати заявку на участь через особистий кабінет;

Запропонувати переможну ціну та виграти аукціон.

— Чи може фізособа-ФОП чи бізнес сам ініціювати виставлення об’єкта на орендний аукціон, якщо цей об’єкт перебуває в держвласності, але не в управлінні Фонду?

— Так. Балансоутримувачем може бути будь-яке державне підприємство чи орган виконавчої влади. Наприклад, університет чи Міністерство освіти і науки України. Фонд може звернутись до такого балансоутримувача чи органу управління та ініціювати виставлення об’єкта на аукціон або вони можуть самостійно ініціювати перед Фондом оренду належного їм майна.

Ми дуже часто чуємо, що університетам бракує коштів на ремонт чи опалення взимку і при цьому вони мають достатньо площ, які могли б здавати в оренду малому бізнесу одночасно з користю для студентів. Наприклад, здавати частину приміщень у центральних корпусах під книжкові магазини, спільними зусиллями з бізнесом робити цікаві проєкти сучасного освітнього простору та навіть банальні буфети та копі-центри.

Наприклад, 22 вересня відбудеться аукціон з оренди нежитлового приміщення площею 189, 2 квадратних метрів на першому поверсі адмінбудівлі в Києві (вул. Генерала Алмазова, 18/7). Стартова ціна оренди — 189,2 гривні. Актив зі зручною логістикою та необхідною інфраструктурою. Запрошуємо всіх охочих взяти участь!

— На чому зосереджена зараз державна політика ФДМУ у сфері оренди?

— Ключовим напрямом є максимальна діджиталізація всіх процедур оренди. По суті, вже зараз потенційні орендарі всі операції з оренди держмайна можуть зробити в інтернеті з будь-якого зручного місця. Подання заяви, підписання протоколу аукціону та договору оренди можна зробити в електронній формі за допомогою ЕЦП. Хоча якщо консервативний клієнт вимагає паперового оформлення – ми готові йти йому на зустріч. Клієнт завжди правий.

До кінця року плануємо запустити інтернет-платформу оренди держмайна і значно прискорити опрацювання заяв на оренду. Іншим проєктом є створення актуальної бази даних вільних площ державної нерухомості, які пропонуються для оренди, в яку розпорядники державного майна вноситимуть актуальні дані щодо використання майна, і будь-хто може знайти слушний варіант для себе та ініціювати його оренду.

Оренда державного майна – гарна платформа і для бізнесменів початківців.

Хотілось би донести до людей думку, що оренда зараз – це перспективно. Цікавтеся на сайті Prozorro аукціонами з оренди, які відбуваються у вашому місті. Для цього достатньо раз в тиждень заглянути на 5-10 хв на сайт “Prozorro.Продажі”.

Якщо ви започатковуєте бізнес — саме оренда державного майна зможе мінімізувати ваші ризики. Якщо проєкт не спрацює, з нього можна буде вийти з мінімальними фінансовими втратами.

З усіх питань щодо оренди можна звернутись також на гарячу лінію ФДМУ:

+38 (044) 254 29 76 або 0 800 50 56 46.

Режим роботи: Пн. – Чт.: із 9:00 до 18:00, Пт.: із 9:00 до 16:45

На прямій лінії працювали: Сергій Чернявський та Вікторія Ланецька.

Пряма лінія проведена за підтримки Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП).

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